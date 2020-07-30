Трамп поставил под сомнение обязанность США защищать Германию от России

30.07.2020, 5:48, Новости дня

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не понимает, почему Соединенные Штаты должны защищать Германию от России.

«Германия платит РФ миллиарды долларов в год за энергоносители, и мы должны защищать Германию от России? Что все это значит?» – написал американский лидер в своем Twitter, комментируя решение о выводе части войск США из ФРГ.

«Кроме того, Германия сильно просрочила свой 2%-ный взнос в НАТО. Поэтому мы выводим часть войск из Германии!» – добавил президент США.

Накануне глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, 6,4 тыс. из которых отправятся на родину, остальные будут переброшены в Италию и Бельгию.

Напомним, 1 июля президент США Дональд Трамп утвердил план вывода части американских войск из Германии. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта РФ – НАТО.



