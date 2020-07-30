Мнение: Подготовка разведчиков ВСУ. Средства выявления и порядок уничтожения снайпера
30.07.2020, 5:42, Разное
Продолжение публикации материалов для служебного пользования о подготовке разведчиков ВСУ к ведению антиснайперских действий.
Первая часть вышла вчера https://colonelcassad.livejournal.com/6054465.html
Основы ведения антиснайперской борьбы (ч.2)
Предлагаем вашему вниманию 2-ю часть презентации для разведчиков ВСУ, где рассматриваются вопросы подготовки снайперов и антиснайперских действий.
На слайдах ниже представлены рекомендации по ведению антиснайперских действий, а также рассматриваются актуальные специальные технические средства для работы снайперов.
ИА АСД
https://asd.news/articles/voyna/podgotovka-razvedchikov-vsu2/ – цинк
Источник: Colonel Cassad
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