 

CNN о переболевшем Лукашенко – а раньше относился к коронавирусу с пренебрежением

30.07.2020, 5:23, Новости дня

Александр Лукашенко заявил о том, что перенёс коронавирус бессимптомно, пишет CNN. Как напоминает канал, раньше белорусский лидер игнорировал эту болезнь, называя ажиотаж вокруг пандемии массовым психозом, и рекомендовал своим согражданам ходить в сауну и «травить вирус» водкой.


Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раньше пренебрежительно относился к COVID-19, называя ситуацию вокруг коронавируса психозом, а теперь он и сам перенёс эту болезнь, пишет CNN. Как сообщил белорусский лидер, он подхватил коронавирус, однако переболел без симптомов.

«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — заявил Лукашенко в ходе своего визита в одну из войсковых частей.

Ссылаясь, как считает CNN, на «необоснованную статистику», белорусский президент также отметил, что 97% жителей его страны переносят COVID-19 также без каких-либо симптомов.

«Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных», — подчеркнул Лукашенко.

Как отмечается в статье, белорусский «авторитарный лидер» известен тем, что называл ажиотаж вокруг коронавируса массовым «психозом» и рекомендовал своим согражданам ходить в сауну и «травить вирус» с помощью водки. Его широко критиковали за отказ от введения строгих карантинных мер во время пандемии, напоминает CNN.





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