Спад американской экономики во втором квартале оказался рекордным за всю историю

30.07.2020, 5:20, Новости дня

После того, как во втором квартале года экономика США пережила рекордный спад, аналитики не испытывают оптимизма по поводу ее стабильного восстановления в течение оставшегося года.

Гигантское снижение потребительской активности, вызванное тем, что большинство людей все это время оставались дома, избегая ездить за покупками и посещать рестораны и места развлечений, привело к тому, что ВВП страны, в пересчете на год, с апреля по июнь сократился на 32%. По данным Associated Press, это в три раза хуже наихудшего в истории квартального падения ВВП, которое было отмечено в 1958 году и составило тогда примерно -10%.

Официальные правительственные данные о показателях второго квартала года ожидаются в четверг, 30 июля.

Правда, общее падение во втором квартале оказалось настолько масштабным, что в следующей четверти года экономисты ожидают резкого скачка ВВП обратно вверх: примерно +17%. Но он может быть кратковременным, так как новая вспышка коронавируса в США привела к тому, что многие компании вновь закрылись.

Аналитики предупреждают, что прогноз на конец года может оказаться еще более мрачным, если Конгресс не позаботится о том, чтобы предоставить населению очередную финансовую помощь вместо временных пособий в размере 600 долларов в неделю, срок выплаты которых истекает 31 июля.