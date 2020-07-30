Венгрия сохранит вето на заседания комиссии Украина – НАТО – посол

30.07.2020, 5:18, Новости дня

Венгрия собирается и дальше сохранять вето на заседания комиссии Украина – НАТО на уровне министров. Об этом в интервью “Интерфакс-Украина”, которое опубликовано 29 июля, заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.

Вето будет сохраняться до тех пор, пока венгерская сторона не увидит прогресса в обеспечении прав национальных меньшинств, сказал он.

Ийдярто подчеркнул, что Венгрия поддержала предоставление Украине статуса партнера программы расширенных возможностей НАТО и что у нее не было намерения блокировать движение Украины в НАТО.

“Мы блокируем политическую организацию, консультативный орган в сотрудничестве с НАТО и Украиной на уровне министров для того, чтобы выразить нашу серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией с правами меньшинств в Украине”, – уточнил дипломат.

По его словам, это сигнал о том, что в Украине “что-то не так с правами меньшинств”.

“Украина должна вернуться к политике, которую она вела до принятия закона “Об образовании”, закона “О высшем образовании” и закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Это три закона, которые резко критиковала венгерская сторона”, – отметил посол Венгрии.

С 2017 года Венгрия блокирует заседания комиссии Украина – НАТО на уровне министров: Будапешт требует внести изменения в закон Украины “Об образовании”, которым расширяется использование государственного языка в школьном обучении. По мнению венгерских властей, документ угрожает будущему венгерского меньшинства в Украине.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.