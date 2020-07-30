 

В России собираются конфисковывать подозрительные накопления граждан

30.07.2020, 5:18, Новости дня

В России планируются конфисковывать средства, законность получения которых невозможно доказать. Об этом “Известиям” рассказали в министерстве финансов России.

Российский минфин готовит правки в Гражданский и Бюджетный кодексы  в части уточнения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда. Речь идет о том, чтобы в ПФР перечислялись средства, законность которых не подтверждена.

В законопроекте указано, что новые нормы могут вступить в силу уже в декабре этого года.

Как отмечают журналисты, сейчас в пользу государства изымается только имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / ЦИК обработал 90% протоколов голосования по поправкам в Конституцию

16.07 / США обвинили ЧВК “Вагнер” в установке мин-ловушек и минных полей в Ливии

25.07 / Решение оккупационных властей Крыма снести храм ПЦУ в Евпатории Денисова назвала “циничным”

07.07 / ФСБ предотвратила теракт в Астрахани

06.07 / Кикабидзе: Я отказался от концерта в Кремлевском дворце. И очень много коллег, которых я считал друзьями, начали обо мне отвратительные вещи говорить

30.06 / Фонд гарантирования вкладов продал активы ликвидированного “Дельта Банка” с дисконтом 95%

23.07 / В Армении заявили об анализе тактики боевых действий Азербайджана в воздухе

08.07 / Отчуждение территорий РФ предложили приравнять к экстремизму

25.07 / Сын Высоцкого оценил творчество отца

12.07 / Политика милитаризации Крыма представляет опасность для Черноморского и Средиземноморского регионов – Джапарова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска