В России собираются конфисковывать подозрительные накопления граждан
30.07.2020, 5:18, Новости дня
В России планируются конфисковывать средства, законность получения которых невозможно доказать. Об этом “Известиям” рассказали в министерстве финансов России.
Российский минфин готовит правки в Гражданский и Бюджетный кодексы в части уточнения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда. Речь идет о том, чтобы в ПФР перечислялись средства, законность которых не подтверждена.
В законопроекте указано, что новые нормы могут вступить в силу уже в декабре этого года.
Как отмечают журналисты, сейчас в пользу государства изымается только имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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