Пушков оценил слова главы Пентагона об американских войсках у границ России

30.07.2020, 5:16, Новости дня

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера о возможности переброски американских войск в Польшу и страны Балтии в будущем.

«Вывод 12 тыс. военных США из ФРГ не скажется на весе Берлина в Европе, что бы там ни думали в США. Этот вес определяется другим. А вот переброска этих войск в Польшу и страны Балтии стала бы нарушением Основополагающего Акта Россия-НАТО от 1997. Это было бы опасной провокацией», – написал Пушков в своем Twitter.

Накануне глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, 6,4 тыс. из которых отправятся на родину, остальные будут переброшены в Италию и Бельгию. Он также добавил, что в будущем Соединенные Штаты могут разместить дополнительные военные силы в Польше и странах Балтии.

Напомним, 1 июля президент США Дональд Трамп утвердил план вывода части американских войск из Германии. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта РФ – НАТО.



