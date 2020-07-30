 

Пушков оценил слова главы Пентагона об американских войсках у границ России

30.07.2020, 5:16, Новости дня

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера о возможности переброски американских войск в Польшу и страны Балтии в будущем.

«Вывод 12 тыс. военных США из ФРГ не скажется на весе Берлина в Европе, что бы там ни думали в США. Этот вес определяется другим. А вот переброска этих войск в Польшу и страны Балтии стала бы нарушением Основополагающего Акта Россия-НАТО от 1997. Это было бы опасной провокацией», – написал Пушков в своем Twitter.

Накануне глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, 6,4 тыс. из которых отправятся на родину, остальные будут переброшены в Италию и Бельгию. Он также добавил, что в будущем Соединенные Штаты могут разместить дополнительные военные силы в Польше и странах Балтии.

Напомним, 1 июля президент США Дональд Трамп утвердил план вывода части американских войск из Германии. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта РФ – НАТО.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Крупное ДТП в Турции: 1 погибший, 17 пострадавших

06.07 / Власти Британии собрались ввести санкции против граждан РФ и Саудовской Аравии

24.07 / Вице-президент УАФ пожизненно отстранен от футбола

06.07 / Главком ВМС Украины объяснил нежелание Киева достраивать «убийцу авианосцев»

23.07 / США закупят у Pfizer и BioNTech 100 миллионов доз вакцины против COVID-19

22.07 / Сбербанк и ВТБ поддержали продление программы ипотеки по ставке 6,5%

16.07 / СК заявил о неопровержимых доказательствах вины Фургала в заказных убийствах

04.07 / NTD – компьютеры, мобильники, приставки — после карантина останутся горы электронного мусора

06.07 / У берегов Крыма замечен редкий дельфин-“Белоснежка”

07.07 / СБУ заблокировала канал утечки персональных данных из баз Государственной фискальной службы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска