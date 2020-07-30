Новости из Китая

30.07.2020, 5:15, Разное

Доля доллара в российско-китайской торговле впервые опустилась ниже 50%

Международное радио Китая 2020-07-29

Доля доллара в торговле РФ и Китая упала на пять п.п. в I квартале 2020 года и достигла исторического минимума в 46%, подсчитали «Известия» на основе статистки ЦБ и ФТС.

Отмечается, что американская валюта впервые заняла менее половины расчетов между РФ и КНР. В 2015 году около 90% расчетов между странами производилось в долларах. Затем позиции американской валюты начали заметно слабеть.

По итогам 2016 года доллар занял порядка 80% в структуре расчетов и впоследствии терял примерно по 3–4 п.п. в год. В 2019-м — фактически с момента старта торговых войн между США и КНР — ситуация кардинально поменялась: по его итогам доля доллара в расчетах между Россией и Китаем рухнула до 51%.

В 2020 году доллар продолжил сдавать позиции. В I квартале он занял 46% российско-китайского торгового оборота, впервые составив менее 50%. Однако на смену доллару пришел не рубль, его место заняли евро и юань.

Евро прибавил 8 п.п. по сравнению со средним показателем 2019 года и составил более 30% расчетов между РФ и КНР. Юань прибавил 2 п.п., заняв более 17% расчетов. Данный уровень рекордно высок для обеих валют.

В Китае началось строительство южного участка китайско-российского газопровода «Восточный маршрут»

Международное радио Китая 2020-07-28

28 июля в Китае официально началось строительство южного участка китайско-российского газопровода «Восточный маршрут». В 2025 году природный газ из РФ направится в Шанхай. Инженерные работы по строительству южного участка начались с создания щитовой проходки для тоннеля через реку Янцзы.

Внутренний диаметр газопровода «Восточный маршрут» является самым крупным в Китае, протяженность ветки – 5111 км. Строительство идет по северному, среднему и южному направлениям. Северный участок начал работать в прошлом году, а средний по плану будет сдан в конце этого года. Строительство южного участка началось в провинции Хэбэй и закончится в Шанхае, длина отрезка – 1509 км. По плану он будет построен к июню 2025 года, после чего начнутся поставки природного топлива из России, предполагаемый объем – до 18.9 млрд. кубометров газа в год.