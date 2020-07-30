Подборка сообщений из Белоруссии

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30.07.2020, 5:15, Разное

Какие вещи были с собой у задержанных «боевиков»

29 июля 2020 42.TUT.BY

Как сообщают государственные СМИ, сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании, и еще один человек был задержан на юге страны. Некоторые из их имен фигурируют в списках частной военной компании (ЧВК) Вагнера, опубликованных в СМИ. В белорусских силовых ведомствах дополнительную информацию получить не удалось, а в МИД РФ попросили прислать официальный запрос для получения комментария. Вместе с тем «Беларусь 1» выпустила сюжет, где в числе прочего показали вещи, которые были у наемников в момент задержания. Рассказываем, что попало в кадр.

Полный сюжет телеканала «Беларусь 1» вы можете увидеть ниже.

Итак, что показали в этом сюжете:

нашивки с черепом и надписью «Наш бизнес смерть и бизнес идет хорошо»;

листовку с арабской вязью;

доллары, российские рубли и деньги Судана;

инструкцию к детектору для военных;

платок-арафатку;

российские паспорта;

презервативы.

Конечно, наличие некоторых из предметов объяснить довольно просто: допустим, платок, банковские карты или презервативы, которые используются в походах, чтобы защитить от воды (или песка) что угодно. Хотя стоит отметить, что среди прочего были замечены деньги и телефонная карточка Судана.

Но некоторые вещи привлекли внимание зрителей. Остановимся на них подробнее.

Нашивка с черепом

Кадр из видео «Беларусь 1»

Судя по увиденному, это так называемый шеврон «Каратель» со словом «Кафир». Это понятие в исламе обозначает грешника, не верящего в Аллаха. Характерно, что иудеи и христиане «технически» кафирами не являются, так как исповедуют авраамические религии (и в исламе фигурируют как «Люди Книги») — тем не менее в широком смысле кафиром могут назвать каждого иноверца.

Обычно нашивку покупают и носят немусульмане-наемники, воюющие в исламских странах. Интересно, что корнями изображение уходит к персонажу серии комиксов «Каратель».

Также это изображение связано с норвежским бойцом по имени Клаус Иоахим Олльсен, позывной «Джокке»: он погиб в 2010 году в Афганистане, после чего норвежский батальон «Телемарк» поклялся мстить талибам, а в напоминание появился патч «Каратель».

Кстати, нашивка с черепом и надписью «Наш бизнес смерть и бизнес идет хорошо» свободно продается в интернет-магазинах, где говорится, что «нашивка предназначена для покупателей из военной сферы. Данный патч стал весьма популярным среди солдат удачи, среди бойцов частных военных компаний».

Кадр из видео «Беларусь 1»

Лист с молитвой

Кадр из видео «Беларусь 1»

Это перевернутая страница с арабским текстом — молитвой сподвижнику пророка Мухаммеда по имени Али ибн Абу Талиб. Молятся ему обычно шииты, которые почитают его как первого имама и святого, а вот у суннитов он не в таком почете — всего лишь последний из четырех праведных халифов.

Среди российских мусульман шиитов сравнительно немного. Зато большинство шииты составляют в Азербайджане, а самая влиятельная (и активная в политическом и военном плане) шиитская страна — Иран. Из шиитских военных организаций известна «Хезболла» (военизированная ливанская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана).

При этом в тексте молитвы нет призывов к насилию — скорее, там упоминаются добродетель, доброта и честность.

Инструмент и подсумок

Кадр из видео «Беларусь 1»

Слева можно заметить нечто, похожее на рукоять управления огнем для автомата или винтовки. Но точно утверждать довольно трудно.

Посередине мультитул (компактный многофункциональный инструмент) и подсумок для ременно-плечевой системы с витым шнуром. Справа что-то, похожее на фонарь или зажигалку.

Инструкция

Кадр из видео «Беларусь 1»

Судя по всему, это инструкция к датчикам «свой-чужой», которые крепятся на униформе и предназначены для идентификации солдат при использовании приборов ночного видения, чтобы избежать так называемого дружественного огня. Его рекомендуют помещать на систему крепежа снаряжения, нечто вроде MOLLE, принятой в армии США.

В Беларуси на вооружении такого нет — это довольно продвинутое вооружение, которое не увидишь на солдате срочной службы.

Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси

В ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. ГосСМИ сообщили, что это боевики иностранной частной военной компании «Вагнер». 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Что с остальными более чем 160 боевиками, пока неизвестно.

Александр Лукашенко назвал случившееся чрезвычайным происшествием. Он потребовал «обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит».

Госсекретарь Совбеза Андрей Равков заявил: «Ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ и не по одной другой структуре такой информации мы не получали».

Равков анонсировал меры, которые примут в стране после задержания россиян. Погранкомитет Беларуси усилит оперативное прикрытие госграниц, в том числе с Россией. Также белорусов ждет усиление мер безопасности во время проведения массовых мероприятий, в том числе связанных с избирательной кампанией. МИД Беларуси пригласит послов РФ и Украины.

Истории, как перед выборами и протестами в Беларуси всегда появляются «боевики»

Аня Перова, TUT.BY -29 июля 2020,

Истории, как перед выборами и протестами в Беларуси всегда появляются «боевики»

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

В среду, 29 июля, под Минском правоохранители задержали 32 боевика иностранной частной военной компании. Такая информация появилась в БелТА.

Ещё в начале июня TUT. BY вспомнил несколько случаев, когда события в Беларуси происходили практически сразу же после того, как кто-то у власти озвучивал похожий сценарий. Вспоминает, но не утверждает, что это на самом деле связано.

2006 год: захват власти и «крысы в водопроводе»

За проведением президентских выборов в 2006 году планировала наблюдать общественная инициатива «Партнёрство». Её представители в лице Тимофея Дранчука, Эниры Броницкой, Николая Острейко и Александра Шалайко были задержаны 22 февраля — за месяц до выборов, которые были запланированы на 19 марта.

После задержаний, в начале марта, тогдашний председатель КГБ Степан Сухоренко провёл две пресс-конференции. Первая прошла 1 марта, и Сухоренко на ней намекнул, что готовится некий заговор и подготовка боевиков. Также якобы предусматривалась организация многотысячного митинга с несколькими взрывами.

Сразу после неё, 2 марта 2006 года, организаторы всего этого «нашлись»: всем четырём представителям «Партнёрства» предъявили обвинение по ч.2 ст. 193 Уголовного кодекса Беларуси (Организация либо руководство общественным объединением, религиозной организацией, посягающими на личность, права и обязанности граждан). А ещё чуть позже Сухоренко провёл вторую пресс-конференцию, где повторил положения первой и добавил новой информации.

«Под видом выборов в стране готовится попытка силового захвата власти. Доказательством этому служит следующее. Постоянно в последнее время всё более настойчивы призывы деятелей оппозиции и отдельных кандидатов в президенты к своим сторонникам выйти 19 марта на улицы — защитить якобы похищенную у них победу.

Второе: для оправдания своих действий организаторы планируемой акции уже сегодня заявляют, что их кандидат наберёт более 50% голосов избирателей. В подтверждение готовящейся фальсификации результатов так называемого наблюдения служит факт изъятия в ходе обыска руководителя НПО „Партнёрство“ заранее заготовленных отчётов о проведении экзитполов и выявленных нарушениях, датированных 19 марта 2006 года.

Идёт подготовка не к мирному протесту, как заявляют организаторы так называемой революции, а к спланированной силовой акции с подрывом взрывных устройств, поджогов…» — рассказал Степан Сухоренко, экс-председатель КГБ.

Тогда же родился мем о «водопроводных крысах»: Сухоренко показал журналистам запись, где неизвестный говорит, как он обучался в Грузии, и называл одной из своих целей массовое отравление людей. Схема рассказывалась такая: нужно поймать крысу, бросить её в ведро с водой на несколько дней, а после вылить эту воду в водопровод. Также, по версии КГБ, готовились автобусы из районов с боевиками для Минска.

Итог: дело представителей «Партнёрства» тогда действительно довели до суда и в августе 2006 года осудили на несколько месяцев ареста, которые истекли буквально через несколько дней после заседания.

А вот дело по статье о подготовке теракта всё-таки КГБ возбудило. Только судебных процессов по нему не было. Как и не названы фамилии обвиняемых, кроме лидера ОГП Анатолия Лебедько. Ссылались тогда на «тайну следствия».

2010 год: странные SMS и «Железом по стеклу»

Днём 19 декабря белорусам стали внезапно приходить SMS с предупреждениями, что ходить на площадь не надо: там будут взрывы.

Главную причину «взрывов» нашли быстро. Вечером буквально в десятке метров от офиса «Говори правду» на колонну людей налетели «люди в чёрном», избили Некляева, а «скорая» увезла его в больницу. Это произошло около 19.30, незадолго до начала сбора на площади. После этого стало известно, что в микроавтобусе Некляева якобы нашли оружие.

О нём же рассказывали в фильме «Железом по стеклу», который вышел 9 января 2011 года и известен тем, что рассказывает о «попытке переворота» в декабре 2010 г. Некляева в нём называли лидером оппозиции, который «в заказных рейтингах занимал первую позицию, сразу за Лукашенко». В организации вооружённого переворота обвинили штабы Некляева и Санникова. А также перечисляли список оружия, который якобы лежал в сопровождавших штаб Некляева микроавтобусах.

«Район улицы Немига, 19.30. Около 19.00 Некляев вместе со своим штабом выдвигается к Дворцу Республики. Рядом медленно движутся два микроавтобуса. Их плотным кольцом окружают несколько десятков крепких парней.



У милиции есть оперативная информация: возможно, в микроавтобусах взрывчатка и оружие.



Милиция не зря проявила интерес к микроавтобусам. Позже там обнаружили целый арсенал: взрывпакеты, светозвуковые гранаты, газовые баллоны, канистры с бензином, резаную арматуру”, — цитата диктора из фильма «Железом по стеклу»

Кроме этого, в фильме упоминался принадлежащий якобы гражданину соседнего государства гараж в Малиновке, в котором также лежали гранатомёты, автоматы Калашникова, пистолеты и боеприпасы к ним, а также тротиловые шашки. Прямых доказательств связи между оппозиционными кандидатами и этими находками не было: не сказано, ни кто этот гражданин, ни при чём здесь выборы.

Выходит, о взрывах на площади кто-то сообщил белорусам ещё до того, как в микроавтобусах штаба Некляева «нашли» оружие — даже по версии фильма, сделанного госканалом, находку обнаружили лишь после 19.00. До этого в «Железом по стеклу» говорилось о заказах оппозицией неких «металлических штырей», но не взрывчатки. Ну и о непонятном гараже, конечно.

Итог: двух бывших кандидатов в президенты Владимира Некляева и Виталия Рымашевского осудили в суде Фрунзенского района. Они обвинялись по ч.1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). А всего различные сроки получили 51 человек, в том числе и пять кандидатов в президенты.

Информация о взрывчатке и оружии, которая долго транслировалась по госканалам, так и не была отражена в приговоре. В суде не озвучивались доказательства о найденных денежных средствах и связях оппозиции с иностранными агентами. Также в материалах дела есть копия заключения эксперта, где говорится, что все обнаруженные в деле предметы не содержат следов взрывчатки и не являются холодным оружием.

2017 год: «фрау А.» и странный бусик на Дне Воли

Всё началось 20 марта 2017 года. Сперва Александр Лукашенко намекнул, что «пятая колонна» с помощью западных средств раскачивает обстановку в стране — об этом в Администрацию президента сообщила неизвестная белоруска, живущая в Германии. В том числе президент упомянул некие попытки провоза оружия и иных опасных предметов и материалов через государственную границу. Тогда же глава страны сказал: «Попрошу по итогам расследования всех этих инцидентов, которые сегодня произошли на государственной границе, мне доложить».

На следующий день Лукашенко посещал могилёвскую компанию «Кроноспан» и её предприятия. Во время общения с трудовыми коллективами президент затронул и тему готовящейся провокации — снова на сцену выходят «боевики».

«Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там). Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием», — Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь.

Задержания «боевиков» начались в тот же день. Всего по делу о подготовке массовых беспорядков проходили 35 человек. Из них 20 обвинялись ещё и по статье о незаконном вооружённом формировании. Среди задержанных оказались действующие и бывшие сотрудники погранвойск, Вооружённых сил, МЧС и внутренних войск. В прошлом некоторые из них — активисты незарегистрированного спортивно-патриотического клуба «Белый легион» (прекратил деятельность 15 лет назад) и официального клуба «Патриот» для подростков в Бобруйске. Ещё несколько человек — активисты незарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта».

Как только всё «вскрылось», в газете «Советская Белоруссия» опубликовали фото письма с печатями входящей корреспонденции Администрации президента. Написано оно 16 марта. Автор обращения — некая жительница Германии с белорусскими корнями, которая называет себя в письме «фрау А.».

Истории, как перед выборами и протестами в Беларуси всегда появляются «боевики»

В сам День Воли не обошлось без новых задержаний. В первой половине дня 25 марта в районе метро «Академия наук» (традиционная точка сбора для акции) прохожие заметили микроавтобус с опасным грузом. Возле автомобиля лежало полотно, на котором были разложены оружие и дубинки, а также рядом стояли бутылки с неизвестной жидкостью, по виду напоминающие коктейли Молотова. Также велась видеосъёмка происходящего. Однако сотрудники правоохранительных органов замечали, что здесь просто ведутся следственные действия.

Алексей Кириленко

@Kirilenko_a

бт уже клепает сюжеты #минск #ДзеньВолі #дармаеды #беларусь

138,9 тысяч просмотров

4:33 AM · 25 мар. 2017 г.

Тем же вечером в новостях по СТВ появился старый знакомый — тот самый бусик. В сюжете, правда, отметили, что автомобиль был под наблюдением сотрудников КГБ ещё с 23 марта. «Пригнавшего» его Сергея Кунцевича задержали. По официальной версии, микроавтобус должен был использоваться как транспорт для Николая Статкевича.

Кстати о нём. Также в сюжете по телевидению цитировали высказывания с форумов, а именно: «Статкевич, наверное, дома под веник забился и дрожит». Забился он, конечно, не дома: политик провёл несколько дней в ИВС — но это стало известно 27 марта, когда он вышел на свободу. Задержали Статкевича ещё 23 марта, а подпись на возбуждение дела стоит аж за 21 марта.

Итог: такое громкое дело закончилось… ничем. Ещё в июне 2017-го тогдашний глава КГБ Валерий Вакульчик отмечал, что пока рано говорить о том, дойдёт ли дело «Белого легиона» до суда.

27 ноября 2017 года уголовное преследование всех участников дела «Белого легиона» прекратили. Об этом заявил 30 ноября глава Следственного комитета Иван Носкевич на пресс-конференции в Могилеве.

А история с микроавтобусом так и осталась телевизионным сюжетом.

2020 год: не только «пузатые буржуи», но и «пацанёнок»

Днём 29 мая Лукашенко приехал на Минский тракторный завод, где подробно высказывался о текущей кампании, а конкретно — о трёх кандидатах в президенты. Но нас интересует лишь одна цитата.

«Мужики там кипеж подняли, где-то кто-то ходит, кричит. Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. — Прим. TUT. BY), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10−12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам… — заметил президент. — На этого пацаненка (сотрудника милиции. — Прим. TUT. BY) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь? И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это так понимают», — Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь.

На самом деле Лукашенко говорил об инциденте в Могилёве, который, возможно, стал триггером к следующим событиям. Сергей Тихановский увидел, как экипаж ГАИ совершает маневр не по ПДД ради проверки документов у водителя, проигнорировавшего знак «Остановка, стоянка запрещена». Блогер возмутился, что инспектор сам нарушил правила, и попросил отпустить человека. И экипаж ГАИ действительно уехал.

Но буквально тем же вечером (примерно в 20.00, то есть через несколько часов после фразы президента) ещё один очень похожий на описанный случай произошёл в Гродно на пикете инициативной группы Светланы Тихановской. На месте находился её муж — Сергей Тихановский. В результате инцидента, который мы покадрово разобрали здесь, популярного блогера задержали. Всё было похоже на описание от Лукашенко: действия происходили в неродном для Тихановского городе, на милиционера якобы «навалились», и он действительно был молодым.

До сих пор Сергей Тихановский находится под стражей. Блогеру и ещё семи лицам предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси. Позже глава СК Иван Носкевич сообщил, что по делу проходят 10 человек.

Кстати, 9 июня Александр Лукашенко вновь вспомнил о боевиках.

«Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. Чему тут удивляться? Чего так все удивляются: „Як Лукашенка адкажа“? Ответ будет один, вы прекрасно понимаете», — предупредил он.

«Был военным раньше». Кто тот белорус, который оказался в списке «задержанных боевиков»

29 июля 2020 Любовь Касперович / TUT.BY

29 июля государственные СМИ сообщили, что в Беларуси задержали более 30 бойцов российской частной военной компании Вагнера. В их числе — и белоруса Андрея Бакуновича. Сестра задержанного подтвердила: да, рано утром его действительно задержали. TUT.BY коротко поговорил с ней.

Андрей Бакунович с семьей. Фото со страницы родственников Бакуновича в «Одноклассниках»

Андрей Бакунович родился в Беларуси, но по паспорту он житель Российской Федерации, рассказывает его сестра Ольга. Она проживает в Калинковичах. Здесь же — дом их мамы. Она на пенсии, много лет работала учительницей.

По словам Ольги, брат постоянно живет в России, в Беларуси «бывает наездами», хотя здесь находятся его жена и маленький сын.

— Иногда пару раз в год приезжает навестить нас, иногда реже, бывает, чаще. Не могу точно сказать.

Недавно, «месяца два, три или больше», брат приехал в Беларусь и не покидал пределы страны. Здесь он проходил лечение, делал операцию: у него больная поясница.

— Где конкретно он лечился, в каком городе — без понятия.

По словам сестры, она ничего не знает о причастности брата к частной военной компании Вагнера.

— Это бред какой-то, — говорит Ольга.

Об актуальном месте работы Андрея Бакуновича ей тоже неизвестно.

— Он был военным раньше. Я просто знаю, что он служил в российской армии. Подробностей не спрашивала. Сейчас, по-моему, он не военный. Если не ошибаюсь, то работал в РФ на монолите, где и сорвал спину.

Задержали Андрея Бакуновича сегодня утром, говорит сестра. Это произошло у него дома. Подробностей она не знает, поскольку на месте не присутствовала. С женой Андрея Бакуновича, по ее словам, она «не особо поддерживает отношения».

Родственница Андрея Бакуновича, предположительно, племянница, ответила TUT.BY, что не знает, о ком идет речь.

Андрею Бакуновичу — 42 года, он живет в Тюменской области России, родом из Беларуси. В 2018 году его внесли в украинскую базу данных «Миротворец». В ней указано, что Андрей Бакунович якобы принимал участие в боевых действиях против Украины на Донбассе в 2014—2015 годах.

Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси

В ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. ГосСМИ сообщили, что это боевики иностранной частной военной компании «Вагнер». 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Что с остальными более чем 160 боевиками, пока неизвестно.

Александр Лукашенко назвал случившееся чрезвычайным происшествием. Он потребовал «обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит».

Госсекретарь Совбеза Андрей Равков заявил: «Ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ и не по одной другой структуре такой информации мы не получали».

Равков анонсировал меры, которые примут в стране после задержания россиян. Погранкомитет Беларуси усилит оперативное прикрытие госграниц, в том числе с Россией. Также белорусов ждет усиление мер безопасности во время проведения массовых мероприятий, в том числе связанных с избирательной кампанией. МИД Беларуси пригласит послов РФ и Украины.