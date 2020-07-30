Противники Трампа раскритиковали решение о выводе части войск США из Германии

30.07.2020, 4:48, Новости дня

Сенатор от Демократической партии США Роберт Менендес и соратник сенатора Джона Маккейна, политический эксперт Стивен Шмидт раскритиковали решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о выводе части американских войск из Германии.

«Должно быть, сегодня вечером в Кремле шампанское льется рекой. Решение администрации [президента США Дональда] Трампа вывести войска из Германии не только является оскорблением одного из наших ближайших союзников, но и в конечном счете ослабит усилия США по противодействию агрессии Кремля в Европе», – написал Менендес в своем Twitter.

Похожего мнения придерживается американский политический эксперт Стивен Шмидт, принимавший участие в избирательных компаниях экс-президента США Джорджа Буша-младшего и сенатора Джона Маккейна.

«Сегодня вечером в Кремле течет водка, поскольку американский президент приносит русским великую геополитическую победу. Стратегический уход Трампа на протяжении 75 лет был предметом советско-российской лихорадочной мечты. Теперь это реально. Трамп – дурак, который сделал Америку слабой», – написал в своем Twitter Шмидт.

Слова Шмидта прокомментировал российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Никакой водки в Кремле не течет. Русские едва заметили это событие. Что касается Кремля, то там была проведена видеосессия по эпидемиологической ситуации в России. На самом деле, ситуация улучшается. А американские войска в Европе бесполезны против реальных опасностей, с которыми сталкивается Европа», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее сенаторы от Демократической партии США Роберт Менендес и его коллега Элиот Энгел внесли в Конгресс законопроект о запрете вывода американских войск из Европы.

Накануне глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, 6,4 тыс. из которых отправятся на родину, остальные будут переброшены в Италию и Бельгию.

Напомним, 1 июля президент США Дональд Трамп утвердил план вывода части американских войск из Германии. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта РФ – НАТО.



