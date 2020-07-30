Мнение: ТВ Белоруссии о задержании сотрудников ЧВК “Вагнер”
30.07.2020, 4:35, Разное
В продолжение темы с задержанием под Минском сотрудников ЧВК "Вагнер" https://colonelcassad.livejournal.com/6056628.html (это уже официальное заявление КГБ Белоруссии).
Сюжет белорусского ТВ на тему, для понимания того, как это событие подается в официальных белорусских медиа.
Каких-либо обвинений задержанным пока не предъявлено.
Запрещенных предметов при обыске не обнаружено.
Как представляется, их дальнейшая судьба будет решаться в ходе закрытых переговоров между Москвой и Минском.
По прежнему до конца неясно, что же они там на самом деле делали.
Источник: Colonel Cassad
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