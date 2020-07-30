 

Мнение: Сегодня в Шоколаднице

30.07.2020, 4:20, Разное

Слава богу: несмотря на грозные предупреждения по поводу того, что якобы режим перешел к террору насчет “масочного режима” (о чем сообщали, запугивая сограждан, даже в программе “Вести” канала Россия) – все оказалось не так страшно. Я проверил сам, на себе: проехал сегодня в общественном транспорте, включая метро, до Китай-города и обратно – без маски и перчаток, и могу доложить, как положено саперу: проверено, мин нет! То бишь – никто не вязался, маски не требовал, народ в вагонах тоже в подавляющем большинстве без масок.

Держимся! Хотя ситуация неопределенная – Путин сегодня, по слухам, опять что-то блеял насчет “ковид наступает”… Неужели все-таки готовят второй тур карантина?!

В “Шоколаднице” на Китай-городе по-прежнему почти безлюдно. За книгой приехал френд по ЖЖ Денис из Тюмени, вот он:

Удивительная дисциплинированность тюменцев по сравнению с москвичами: Денис так и просидел в маске большую часть времени, снял ее только на то время, когда непосредственно пил чай и ел блинчики со сметаной.

Я в Шоколаднице позволил себе по традиции больше – не избежал даже искушения взять бокал итальянского розового:

В общем, посидели как всегда прекрасно! Чего и вам желаю, дорогие друзья. Народ пока побаивается ковида, но я уверен – победа будет за нами.

Источник: Размышления вольного социолога





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