Guardian – американцев предупредили об угрозе от «подозрительных семян из Китая»

30.07.2020, 4:15, Новости дня

Жители нескольких американских штатов получили по почте не заказанные ими пакеты с семенами, которые, предположительно, имеют китайское происхождение. Власти страны призвали граждан не пытаться выращивать «подозрительные» растения, чтобы не подвергать опасности её сельское хозяйство, пишет The Guardian.



Reuters

На этой неделе власти нескольких американских штатов выступили с предупреждением о рассылке иностранных семян. Они посоветовали согражданам не сажать эти подозрительные зёрна, пишет The Guardian.

Жители более десяти штатов сообщили о получении по почте не заказанных ими пакетов, которые, как предполагается, были отправлены из Китая. Министерство сельского хозяйства США заявило, что сотрудничает с Погранично-таможенной службой, другими федеральными агентствами и Государственным департаментом, чтобы расследовать ситуацию.

Представители Минсельхоза призвали американцев сообщать о подозрительных посылках и не пытаться выращивать полученные семена. Вместе с тем в ведомстве признали, что в качестве наиболее вероятной версии рассматривают происходящее как махинацию онлайн-продавцов, которые с помощью этих навязываемых рассылок пытаются получить отзывы от покупателей и таким образом повысить рейтинг своих магазинов.

«Мы не знаем, что это такое, и мы не можем рисковать причинением какого-либо вреда сельскохозяйственному производству в Соединённых Штатах, — заявил Райан Куорлз, уполномоченный по агрокультурным вопросам в штате Кентукки. — У нас самые безопасные и самые обильные запасы продовольствия в мире, и нам необходимо, чтобы это оставалось неизменным».

«В настоящий момент мы не обладаем достаточной информацией, чтобы сказать наверняка, является ли эта рассылка обманом, розыгрышем, интернет-мошенничеством или актом сельскохозяйственного биотерроризма. Но не заказываемые семена могут быть инвазивными и вызывать неизвестные заболевания у местных растений, вредить домашнему скоту или угрожать окружающей среде», — подчеркнул Куорлз.