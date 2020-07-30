VOAэкспресс 29 июля 2020

30.07.2020, 4:11, Новости дня

Портленд

Губернатор штата Орегон Кейт Браун в среду заявила, что федеральное правительство согласилось отозвать агентов из Портленда, однако Министерство внутренней безопасности заявляет, что сотрудники останутся там, пока не станет ясно, что угрозы для объектов федерального значения больше нет.

ЧВК Вагнера

Белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА сообщает, что в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов задержали более 30 граждан России. Утверждается, что это бойцы так называемой ЧВК Вагнера.

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