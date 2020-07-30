Внедрение RAB-тарифа может улучшить состояние электросетей и привлечь инвестиции – эксперт

30.07.2020, 4:10, Новости дня

Украина могла бы привлечь новых инвесторов, уменьшив затраты на присоединение к элетросетям, однако без перехода на модель стимулирующего тарифообразования для распределения электроэнергии это невозможно. Об этом 29 июля заявил юрист, партнер юридической компании Dentons Максим Сысоев, который специализируется на реализации проектов в области традиционной и альтернативной энергетики, пишет “Фокус”.

“Внедрение RAB-тарифа очень помогло бы и повлияло бы на приход инвесторов на украинский рынок. Инвесторы были бы готовы инвестировать в облэнерго на самом деле, но из-за того, что с [RAB-]тарифом нет ясности, непонятна рентабельность этих проектов”, – сказал он.

Всемирный банк считает скорость подключения к электросетям одним элементов, определяющих инвестиционную привлекательность страны, отметил юрист. Он обратил внимание, что в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2020 Украина заняла 64-е место из 190.

“И один из тех показателей, которые не дают вырваться вперед, – это подключение к сетям: и простота, и скорость процедуры. Многие бизнесмены говорят, что одна из причин, почему в Украине к сетям подключиться непросто – это потому, что они очень старые и изношенные на 80% по стране, построены в 70-х годах ХХ века. И под новый объект нужно фактически строить сети, а это – недешевое удовольствие”, – добавил он.

Как сказал Сысоев, в Украине сейчас есть запрос на подключение объектов “зеленой” энергетики, однако многие предприниматели не могут этого сделать, так как пропускная способность сетей низкая, а стоимость их усиления или постройки новых сетей – высокая.

Он добавил, что на подключение к электросетям в странах Евросоюза нужно меньше затрат, чем в Украине, “где нужна реконструкция”.

“Одно дело – просто поменять ячейку для присоединения на подстанции, а второе – это целую подстанцию строить или делать реконструкцию”, – резюмировал он.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.