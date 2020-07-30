 

Заместитель Саакашвили Ольшанский заболел COVID-19

30.07.2020, 4:10, Новости дня

Заместитель главы Исполнительного комитета реформ, который возглавляет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, Александр Ольшанский заболел COVID-19. Об этом “Бабелю” сообщили в исполкоме.

В прошлую среду Ольшанский получил положительный тест на коронавирусную инфекцию и с тех пор лечится. Пока информации о его состоянии и течении болезни нет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине подтвердили 1022 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество случаев COVID-19 достигло с начала эпидемии 67 597, умерло 1650 человек, 37 394 – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Зеленский переехал на «дачу Ющенко»

29.07 / Адвокат подтвердил отказ Ефремова от признания вины

15.07 / Рада отложила рассмотрение проекта постановления о сокращении количества районов в Украине

05.07 / Спасенного из-под завалов ТЦ под Кировом строителя положили в реанимацию

17.07 / Верховная Рада обратится к парламентам мира по поводу «голосования» в Крыму 

26.06 / Мясников сравнил капли в нос с наркотиком

28.07 / Соперница Лукашенко сказала, чей Крым

08.07 / «Оставьте историю историкам» — обозреватель Le Figaro отчитал протестующих в США за борьбу с прошлым

11.07 / Дело Юрия Дмитриева и «порнография российского правосудия»

12.07 / В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска