Заместитель Саакашвили Ольшанский заболел COVID-19

30.07.2020, 4:10, Новости дня

Заместитель главы Исполнительного комитета реформ, который возглавляет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, Александр Ольшанский заболел COVID-19. Об этом “Бабелю” сообщили в исполкоме.

В прошлую среду Ольшанский получил положительный тест на коронавирусную инфекцию и с тех пор лечится. Пока информации о его состоянии и течении болезни нет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине подтвердили 1022 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество случаев COVID-19 достигло с начала эпидемии 67 597, умерло 1650 человек, 37 394 – выздоровели.