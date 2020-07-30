Мнение: Знакомства
30.07.2020, 3:31, Разное
Завтра серьезное будем обсуждать.
Сегодня предлагаю традиционный пост знакомств после теста.
Вешайте фотографию или две-три, но небольшого размера.
Пишите, сколько баллов за последний тест и за другие. Если вы новый комментатор, уточняйте.
Если давно комментируете, пишите сколько времени.
Скажите пару слов о себе и о том, кто из комментаторов вызывает у вас больше всего интереса, симпатии и почему. И раз уж вы пришли комментировать, напишите, зачем это вам и какие темы хотите комментировать больше других.
А на сайте уже можно скачать сертификаты за тест №19.
Источник: Эволюция
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