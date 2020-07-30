Le Monde – «рептилоиды в правительстве» — Трамп ретвитнул видеозапись с врачом, которая верит в НЛО

30.07.2020, 3:05, Новости дня

Президент США репостнул видеозапись, на которой доктор Стелла Иммануэль среди прочих врачей высказывается за лечение коронавируса гидроксихлорохином, пишет Le Monde. Ранее Иммануэль заявляла, что гинекологические проблемы и выкидыши случаются из-за контактов женщин со «злыми духами», а страной руководят «рептилоиды».



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Во вторник, 28 июля, Дональд Трамп в Twitter сделал репост видеозаписи, в которой группа медработников рассказывает о бесполезности масок и о якобы существующем препарате для лечения коронавируса — гидроксихлорохине, пишет Le Monde. Facebook, YouTube и Twitter уже удалили этот ролик как искажающий информацию.

«От этого вируса есть лекарство, и оно называется гидроксихлорохин», — провозглашает одна из докторов, Стелла Иммануэль. По её словам, именно этот препарат помог её собственным пациентам не умереть от COVID-19, поэтому ношение масок и карантин являются бесполезными.

Как напоминает французская газета, изначально гидроксихлорохин применяли в лечении малярии, а в начале пандемии Дональд Трамп пропагандировал его в качестве средства от нового вируса и утверждал, что принимает его в качестве профилактики. Препарат стал фаворитом антисистемных режимов и трампистов в США. Американские службы здравоохранения, однако, рекомендовали не выписывать эти таблетки больным с коронавирусом из-за недоказанной эффективности при этом заболевании и возможных осложнениях на сердце.

Издание отмечает, что на видеозаписи Стелла Иммануэль одета в белый халат с надписью America’s Frontline Doctors («Американские врачи на передовой»). Так называется созданный полторы недели назад сайт, который исчез из поиска днём во вторник. Из архивов на личном сайте доктора Иммануэль и в её аккаунте на YouTube можно составить длинный список псевдонаучных заявлений. Так, она утверждает, что гинекологические и семейные проблемы, а также выкидыши случаются из-за того, что женщины якобы имеют «астральные» сексуальные отношения со «злыми духами». На видеозаписи от 2015 года Стелла Иммануэль сообщает, что руководители Соединённых Штатов — «рептилоиды», «наполовину люди, наполовину инопланетяне». Также она осуждает использование ДНК пришельцев из космоса в медицине, что приводит к смешениям между людьми и демонами.