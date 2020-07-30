 

Le Monde – «рептилоиды в правительстве» — Трамп ретвитнул видеозапись с врачом, которая верит в НЛО

30.07.2020, 3:05, Новости дня

Президент США репостнул видеозапись, на которой доктор Стелла Иммануэль среди прочих врачей высказывается за лечение коронавируса гидроксихлорохином, пишет Le Monde. Ранее Иммануэль заявляла, что гинекологические проблемы и выкидыши случаются из-за контактов женщин со «злыми духами», а страной руководят «рептилоиды».


YouTube: Y. DEWINTER

Во вторник, 28 июля, Дональд Трамп в Twitter сделал репост видеозаписи, в которой группа медработников рассказывает о бесполезности масок и о якобы существующем препарате для лечения коронавируса — гидроксихлорохине, пишет Le Monde. Facebook, YouTube и Twitter уже удалили этот ролик как искажающий информацию.

«От этого вируса есть лекарство, и оно называется гидроксихлорохин», — провозглашает одна из докторов, Стелла Иммануэль. По её словам, именно этот препарат помог её собственным пациентам не умереть от COVID-19, поэтому ношение масок и карантин являются бесполезными.

Как напоминает французская газета, изначально гидроксихлорохин применяли в лечении малярии, а в начале пандемии Дональд Трамп пропагандировал его в качестве средства от нового вируса и утверждал, что принимает его в качестве профилактики. Препарат стал фаворитом антисистемных режимов и трампистов в США. Американские службы здравоохранения, однако, рекомендовали не выписывать эти таблетки больным с коронавирусом из-за недоказанной эффективности при этом заболевании и возможных осложнениях на сердце.

Издание отмечает, что на видеозаписи Стелла Иммануэль одета в белый халат с надписью America’s Frontline Doctors («Американские врачи на передовой»). Так называется созданный полторы недели назад сайт, который исчез из поиска днём во вторник. Из архивов на личном сайте доктора Иммануэль и в её аккаунте на YouTube можно составить длинный список псевдонаучных заявлений. Так, она утверждает, что гинекологические и семейные проблемы, а также выкидыши случаются из-за того, что женщины якобы имеют «астральные» сексуальные отношения со «злыми духами». На видеозаписи от 2015 года Стелла Иммануэль сообщает, что руководители Соединённых Штатов — «рептилоиды», «наполовину люди, наполовину инопланетяне». Также она осуждает использование ДНК пришельцев из космоса в медицине, что приводит к смешениям между людьми и демонами.  





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / В Украине за сутки госпитализировали 177 больных с COVID-19 – Минздрав

04.07 / Восемь пострадавших: появилось видео наезда на людей в Омске

25.06 / Мнения: Поправляя Конституцию, мы продолжаем строить Третью Республику

24.06 / “Могильный беспредел”: работники ритуального бизнеса проведут профессиональный конкурс в Омске

12.07 / Французские психиатры опасаются «краха системы» из-за наплыва пациентов после пандемии

09.07 / «Молох требует жертв»?

20.07 / Глава НБУ рассказал, как будет развивать кредитование

28.07 / Украина передала МИД РФ ноту протеста из-за “парада” в оккупированном Севастополе

24.07 / С начала недели НБУ продал на валютном рынке почти $350 млн. Это вдвое больше, чем за предыдущие три месяца

27.07 / Мишустин облегчил трудоустройство для женщин с детьми и пожилых людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска