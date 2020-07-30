Министр обороны Бельгии поддержал передислокацию войск США из Германии

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30.07.2020, 3:01, Новости дня

Министр обороны Бельгии Филипп Гоффен сообщил Belga News Agency, что положительно отнесся к решению администрации президента США о передислокации части выводимого из Германии американского военного контингента в другую европейскую страну.

Гоффен сообщил, что глава Пентагона Марк Эспер проинформировал его о намерении перевести часть американских войск с территории Германии в Бельгию в ходе телефонного разговора 24 июля. При этом министр обороны Бельгии охарактеризовал решение США о передислокации части американских войск как жест доверия к Брюсселю, передает ТАСС.

В то же время глава Минобороны Бельгии отметил, что Конгресс США еще должен будет одобрить выделение средств на перемещение американских военных.

«За этим заявлением (о передислокации контингента США) еще должны последовать переговоры», – добавил глава бельгийского оборонного ведомства.

Накануне глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, 6,4 тыс. из которых отправятся на родину, остальные будут переброшены в Италию и Бельгию.

Напомним, 1 июля президент США Дональд Трамп утвердил план вывода части американских войск из Германии. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта РФ – НАТО.





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