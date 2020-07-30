Сьюзан Райс раскритиковала Трампа за мягкость в отношении Путина

30.07.2020, 3:01, Новости дня

Сьюзан Райс, экс-советник президента Барака Обамы по национальной безопасности, которая входит в число наиболее вероятных претендентов на пост вице-президента в команде Джо Байдена, раскритиковала в среду президента Дональда Трампа за то, что он, по ее мнению, не способен задать российскому лидеру Владимиру Путину острые вопросы в связи с сообщениями о выплате Москвой вознаграждения талибам за ликвидацию американских военнослужащих в Афганистане.

«Он абсолютно не справляется с ролью нашего главнокомандующего, – заявила Райс в интервью телеканалу ABC, – У него есть какая-то очень странная, очень необъяснимая причина, чтобы всегда предоставлять Путину презумпцию невиновности».

Трамп во вторник сказал в интервью Axios, что он никогда не расспрашивал Путина в связи с сообщениями американских спецслужб о том, что Москва платила талибам за уничтожение американских войск в Афганистане.

Дональд Трамп, который стремится развивать более теплые отношения с Москвой, назвал сообщения «обманом» и сказал, что он не был проинформирован по этому вопросу до того, как сообщения об этом появились в прессе в конце июня.

Избирательный штаб Трампа заявил, что президент всегда жестко обращался с Россией, изгнав российских дипломатов и вводя санкции против российских компаний и частных лиц по разным поводам. «Президент Трамп был более жестким по отношению к России, чем когда-либо думал о нем Джо Байден», – заявил пресс-секретарь штаба Трампа Тим Мёрто.

Байден, который лидирует по сравнению с Трампом в опросах общественного мнения в преддверии президентских выборов, перешел к заключительной стадии выбора вице-президента. Во вторник он заявил, что назовет имя своей напарницы в первую неделю августа. На фоне того, что вся страна была охвачена протестами по поводу расовой несправедливости, ожидается, что вице-президентом Байдена должна стать темнокожая женщина.

В интервью АВС, афроамериканка Райс подтвердила, что штаб Байдена рассматрвает ее кандидатуру, однако она не уточнила, проводили ли с ней собеседование.

55-летняя Райс никогда не баллотировалась на государственные должности, однако с 2013 по 2017 годы занимала в администрации Обамы важный и престижный пост советницы президента по национальной безопасности.

Если выбор Байдена падет на нее, это может оказать непредсказуемый эффект на избирательную кампанию кандидата-демократа. В то же время у Райс были прочные рабочие отношения с Байденом, когда тот занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы.

Сьюзан Райс также раскритиковала Дональда Трампа за то, что он заранее не согласен принять результаты ноябрьских выборов. Демократы все больше обеспокоены тем, что Трамп откажется покинуть Белый дом даже в случае поражения, и Райс заявила, что было бы важно, чтобы Трамп проиграл «убедительно».

«Это должно быть оглушительное поражение», – заявила она.

Президент Трамп сказал в интервью Fox News в начале июля, что он может не признать результаты голосования 3 ноября в случае своего проигрыша, хотя представители его штаба заверили, что с уважением отнесутся к любому исходу выборов.

В интервью АВС Райс признала, что в случае, если Байден назовет ее кандидатом в вице-президенты, одним из трудных для их кампании вопросов станет ее роль в последствиях нападения боевиков на дипмиссию США в ливийском Бенгази в 2012 году.

В то время Райс, будучи постоянным представителем США при ООН, обвиняла республиканцев в том, что они вводят общественность в заблуждение относительно характера нападения на дипломатическое представительство. Расследование, проведенное Конгрессом, не обнаружило никаких нарушений с ее стороны, и Райс в среду выступила в защиту своих действий, назвав обвинения республиканцев «нечестными».

«Я не сомневаюсь, что республиканцы воспользуются этим, и атакуют любого, кого Джо Байден выберет своим вице-президентом», – сказала она.

В то время как Райс рассматривается как серьезный претендент на место № 2 в команде Байдена, фаворитом считается сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, которая боролась против Байденом за выдвижение на пост кандидата в президенты от демократов.

Отвечая в среду на вопрос журналиста о кандидатуре Харрис, Дональд Трамп не стал атаковать возможную напарницу Байдена.

«Я думаю, что она будет [для Байдена] хорошим выбором, Камала Харрис, – сказал Трамп на пресс-брифинге в Белом доме, – Она была бы хорошим выбором».