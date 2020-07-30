 

Авиакомпания МАУ несет миллионные убытки и вынуждена сокращать сотрудников

30.07.2020, 3:01, Новости дня

Вынужденный простой из-за пандемии COVID-19 и существенное снижение объемов работы после возобновления авиасообщения стали причинами постепенного сокращения около 900 сотрудников МАУ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента компании Дмитрий Дешин в комментарии “Укринформу”. 

Каждый месяц простоя стоил компании около $14,5 млн обязательных расходов. В результате объем ущерба за период приостановки деятельности МАУ составил около $60 млн.

Несмотря на частичное возобновление авиаперелетов с середины июня, компании приходится планировать работу в условиях жестких ограничений со стороны других государств. Поэтому МАУ осуществляет максимум треть от привычного объема полетов. Это вынуждает авиаперевозчика прибегать к такой непопулярной мере, как сокращение штата.

24 июля в МАУ заявили об отмене до 15 августа части рейсов из-за продления Евросоюзом на две недели запрета на свободное пересечение границы Шенгенской зоны для граждан третьих стран. В частности, отменены международные рейсы по направлениям Ларнака, Берлин, Тбилиси, Прага, Вена, Кишинев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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