 

Мнение: О скверном детективе в Беларуси

30.07.2020, 2:42, Разное

Неприятная ситуация с показательным задержанием в Беларуси 33 россиян практически на глазах перерастает из очень скандальной в довольно комичную. Хотя в СМИ всё серьёзно: грозный президент Александр Лукашенко, экстренное совещание с членами Совбеза, громы и молнии в адрес России…

Но пикантные подробности в этой истории откровенно доставляют.

По официальным сообщениям, бойцы белорусского КГБ задержали более 30 «боевиков» из РФ, которые якобы хотели дестабилизировать обстановку в стране перед грядущими выборами президента. Впоследствии задержанные оказались наёмниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которую связывают с кремлёвским шеф-поваром Евгением Пригожиным. Согласно информации белорусских СМИ, россияне привлекли к себе внимание тем, что в отличие от обычных отдыхающих носили одежду в стиле милитари, не посещали развлекательные мероприятия и держались обособленно. Также мужчины «небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория».

Место задержания – санаторий «Белорусочка», что в 4 км от загородной резиденции Александра Лукашенко. Почти все задержанные возрастом от 30 до 50 лет, одному 55, двоим – 24 и 28 лет. По рассказам отдыхающих, местные женщины увидев такую толпу перспективных кандидатов, очень обрадовались. Ибо мужики все спортивные, вели себя тихо, днём «качались» на площадке, алкоголь не употребляли. В общем, дамы ждали кавалеров вечером на дискотеке, но… Ни в день заезда, ни на следующий россияне на танцполе так и не появились.

А ещё через день их всех задержал спецназ КГБ Беларуси. Действительно, странно ведь: гости из России, а на танцы не ходят, не пьют, не дебоширят, и женщинами не интересуются!

Никому это не напоминает бородатый анекдот про Штирлица и парашют?

С другой стороны, помните, как пару лет назад в Европе чуть ли не каждую неделю задерживали «агентов ГРУ»? Там ведь тоже вычисляли их всех якобы по новеньким загранпаспортам, оформленным в одном и том же отделе ФМС России, обслуживавшим госорганы и силовые структуры, куда простому россиянину ни за что не попасть. Не по аналогичным ли лекалам и белорусское дело слеплено? Или это такой царский подарок российского президента Владимира Путина своему белорусскому коллеге для поднятия рейтинга перед выборами?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика





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