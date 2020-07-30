Мнение: Масочный режим. Перекличка регионов

30.07.2020, 2:05, Разное



Тула. Рейд полиции – поиск нарушителей масочного режима

Кстати, а ведь это реально интересно: есть ли какая-то разница между регионами России в отношении “масочного режима”? Или ситуация однородная? Скажу сначала за свой регион, как москвич: в Москве, и это уже совершенно очевидно, режим в отношении “средств защиты” внешне репрессивный, а по сути – абсолютно либеральный. Причем так было чуть ли не с самого первого дня введения “защитных мер против ковида”.

В чем это выражается? В том, что риторика властей Москвы очень грозная и назойливая (например, в метро дикторы постоянно оглашают и вагоны, и вестибюли требованиями обязательно носить маски и перчатки, а за неисполнение грозят штрафами) – но реально не предпринимают НИЧЕГО, чтобы принудить граждан исполнять эти требования. И это при том, что Москва вообще-то – крайне полицейский город, менты тут везде, на каждой станции, группками и стайками. Но они абсолютно индифферентны! Поэтому Москва, можно сказать, на ношение масок в подавляющем большинстве давно забила, что ж до перчаток – их не носят даже те немногие, кто все ж носит маски.

Это очень странная, даже шизофреническая ситуация – но она тотальна, и поэтому многими уже воспринимается как норма.

Но есть сомнения, что такой же либерализм царит везде по России. Встречал в комментах указания, что в каких-то других городах с этим “масочным режимом” все серьезней некуда и там царит полнейшая унтер-пришибеевщина. Вот, к примеру, человек рассказал:

Курган (Зауралье). “Выучка достигается принятыми в Зауралье облавами в общественном транспорте. В соседнем с Тюменью Кургане, не к ночи будь помянут, регулярно останавливают утром автобусы, битком набитые спешащими на работу людьми, и натурально штрафуют пассажиров без масок и перчаток”. Феерия, конечно: в абсолютно нищем Кургане (один из самых бедных городов России) – ШТРАФУЮТ несчастных бедняков без намордника! Что ж за ироды такие…

И так вроде бы не только в Кургане! У меня редкое предложение к читателям: давайте воспользуемся тем, что у моего ЖЖ все-таки довольно широкий охват! Проведем что-то вроде опроса. Расскажите – а как обстоят дела с “ковидной полицией” в вашей области/городе/республике? Такая же расслабуха, как в Москве – или ужасы похлеще, чем в Кургане? Можете писать хоть в паре предложений, просто не забывайте указывать место. Соберем инфу вместе!