Личное: Не прошёл мимо. Убит.

30.07.2020, 2:05, Разное

Житель Барнаула Павел Рохлов был убит в уличной драке в ночь с 26 на 27 июля. Одного удара, нанесённого мужчине профессиональным боксёром Михаилом Старцевым, оказалось достаточно: Павла больше нет.



Фото: Амител

У жены больше нет мужа. У детей — отца. У родителей — сына.

Что же случилось той страшной для семьи Рохловых ночью?





Насколько я поняла, Павел увидел, как группа людей, среди которых были боксёр Старцев и двукратная чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина, избивают прохожего. Одни утверждают, что прохожий был инвалидом. Другие, что не был. Я считаю, что это неважно.



Михаил Старцев. Лилия Ворогушина. Фото: Соцсети

Важно то, что одного человека мутузили несколько. Ещё важнее — то, что среди этих мутузивших было двое спортсменов, профессионально обученных наносить удары. Самое же важное — то, что Павел, увидев это, не прошёл мимо. Вступился.

За что, собственно, и поплатился жизнью.



Фото: Амител

Я точно не знаю, каким человеком был Рохлов. Хорошим ли, плохим ли. Наверное, всё-таки хорошим, раз вступился за незнакомого ему человека. Вступился только лишь потому, что двое, трое на одного — это неправильно, нечестно, несправедливо.

Своим постом я хочу поддержать семью Павла.

Я в курсе, что спортсмены могут стоять за своих горой. Я же хочу встать горой за человека, который заступился за прохожего и, как следствие, умер.



Павел Рохлов. Фото: Соцсети, Алтапресс

Я хочу, чтобы над виновными в гибели Павла был суд. И суд — справедливый, а не минималка, условка, и вообще.

Царствие небесное. Семье — мои соболезнования.