СТРАНА – с карты Киева исчезла Российская улица

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30.07.2020, 1:56, Новости дня

Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование улицы Российской, которая находится в Дарницком районе украинской столицы. Как передаёт «СТРАНА», теперь она будет носить имя Юрия Литвинского, участника батальона «Донбасс», который погиб в Иловайском котле в августе 2014 года.


Reuters

На заседании Киевского городского совета 28 июля решили переименовать улицу Российскую в Дарницком районе украинской столицы. Как пишет «СТРАНА», теперь она будет носить имя участника батальона «Донбасс» Юрия Литвинского, который погиб в Иловайском котле в августе 2014 года.

Как отмечает издание, об этом сообщил в Facebook общественный активист, представитель городской организации общества «Мемориал» и член комиссии по вопросам наименований при киевском мэреТимофей Мартыненко-Кушлянский.

«В Киеве только что исчезла улица Российская. Вместо неё появилась улица Юрия Литвинского — героя российско-украинской войны, бойца батальона «Донбасс», павшего от пули российского снайпера под Иловайском. Семья Юрия Литвинского живёт неподалеку от бывшей улицы Российской», — написал Мартыненко-Кушлянский.

Подполковник Литвинский воевал во втором батальоне специального назначения «Донбасс». Он погиб 10 августа 2014 года в бою под Иловайском. Указом Порошенко от 14 августа 2014 года «за особое мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», Литвинский награждён орденом «За мужество» III степени (посмертно). 





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