В Одессе по Молдаванке разгуливал голый мужчина. Видео

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30.07.2020, 1:54, Новости дня

В Одессе в микрорайоне Молдаванка 27 июля разгуливал обнаженный мужчина. Соответствующее видео размещено на странице “Трасса Е-95” в Facebook.

На видео видно, что мужчина шел посреди дороги, мешая движению автомобилей.

Голый мужчина прогуливался по дорогам в Одессе. Видео

Совершенно голый мужчина ходил средь бела дня по дорогам Одессы в районе Молдованки, мешая движению автомобилей.Об этом сообщили очевидцы.Они отметили, что один из возмущенных водителей послал в нокаут нахального нудиста. Затем одесситы фотографировали его в горизонтальном положении. видео – Odessa_info

Posted by Трасса Е-95 on Esmaspäev, 27. juuli 2020

Кроме того, Telegram-канал “Х..евая Одесса” сообщал, что позже мужчину заметили лежащим возле одного из автомобилей.

Фото: Хуевая Одесса / Telegram

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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