 

Переплывшие реку российские танки «шокировали» аргентинцев

30.07.2020, 1:48, Новости дня

Журналисты аргентинского издания Clarin обратили внимание на видеоролик Минобороны России, посвященный отработке навыков подводного вождения экипажами танков Т-72БЗ в ходе учений Центрального военного округа в июле 2020 года.

В ходе учений в Оренбургской области, видеозапись которых опубликована на YouTube-канале Минобороны, экипажи российских танков Т-72Б3 отработали навыки подводного вождения, преодолев водную преграду глубиной до пяти метров.

«Удивительно, как боевой танк полностью исчезает под водой, а затем появляется на противоположном берегу и продолжает выполнять задачу как ни в чем не бывало», – приводит текст статьи в аргентинском издании РИА «Новости».

По словам авторов материала, «шокирующее видео» российского оборонного ведомства «просто впечатляет».

Авторы статьи указали, что с помощью «структурных изменений и новшеств последнего поколения» эту модель военной техники значительно усовершенствовали. Журналисты назвали Т-72БЗ «беспрецедентным смертельным оружием», сравнив его с подлодкой.

В российском военном ведомстве пояснили, что боевые машины оснащены специальными воздуховодами. Во время передвижения танкисты ориентировались по специальным приборам и не допускали остановок и резких поворотов.

Напомним, в сентябре 2019 года на одном из этапов стратегических командно-штабных учений «Центр-2019», который прошел в Кемеровской области, реку форсировали свыше 100 единиц военной техники, в том числе танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, самоходных артиллерийских установок «Мста-С».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как российская армия готовится форсировать реки Европы.





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