Мнение: Почему в Минске задержали политтехнолога?

30.07.2020, 1:45, Разное

Минск продолжает поставлять новости, на которые невозможно не обратить внимание.

Сегодня в Минске задержан политтехнолог, автор «Новой газеты» Виталий Шкляров.

Пресс-секретарь штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало Алексей Урбан рассказал «Дождю», что задержание Шклярова связано с работой на блогера Сергея Тихановского — мужа кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, который с конца мая находится в СИЗО.

Что интересно, девять лет назад в «Новой» был опубликован текст Виталия Шклярова «Олигархи против Александра Григорьевича», в которой вполне логично обосновал, «почему Кремль не будет устраивать Майдан в Беларуси».

Задумался. Может, Виталия потому и задержали, что он написал, что Майдана в Беларуси не будет? Во всяком случае, не будет «по заказу Кремля». А Лукашенко, похоже, уже нужны предпосылки Майдана, чтобы пресечь, разогнать, упрятать в тюрьмы активистов и сохранить власть…

Фотография отсюда