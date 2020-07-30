Беларусь закипает

30.07.2020, 1:42, Разное

Пока Лукашенко объезжает войска, Светлана Тихановская собирает стадионы, кричащие президенту «Надоел!».

У стен минского СИЗО № 1 в воскресенье, 26 июля, началась голодовка. Ее объявили родственники Дмитрия Фурманова, координатора инициативной группы кандидата в президента страны Светланы Тихановской по Гродненской области. Что еще могут сделать родные политзаключенного, они не знают.

Задержали Фурманова вместе с Сергеем Тихановским, мужем Светланы и руководителем ее инициативной группы, 29 мая в Гродно. На том пикете Дмитрий собирал подписи. Его так и схватили — вместе со столиком, табуреткой и подписными листами. Просто унесли в микроавтобус вместе со всем инвентарем сборщика подписей. С тех пор прошло два месяца, и теперь Дмитрий Фурманов обвиняется по статье 342 УК Беларуси («Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок»), как еще тринадцать человек, включая Сергея Тихановского.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Два дня после задержания родственники пытались найти Дмитрия в Гродно. И только потом узнали, что его увезли в Минск и обвиняют по уголовному делу. 8 июня отец Дмитрия Александр Фурманов, подполковник в отставке, написал открытое письмо Александру Лукашенко. Он был свидетелем: именно в то время, когда начались задержания на пикете, родители привезли Дмитрию бутерброды. Это на их глазах его запихивали в микроавтобус с тонированными стеклами, вместе с мебелью и подписными листами. Письмо Фурманов-старший закончил вопросом:

«Александр Григорьевич, ответьте мне как отец отцу, почему ваши дети могут работать и жить достойно, а мои дети не имеют такой возможности?

Я на протяжении всего проживания в Республике Беларусь и моей службы в рядах Вооруженных сил всегда вас поддерживал и относился к вам как к законно избранному президенту с большим уважением. Жду вашего реагирования на мое обращение».

Разумеется, никто ему не ответил, И семья Фурмановых решила ехать в Минск голодать под стенами СИЗО. Непосредственно возле тюрьмы Фурмановы решили находиться с восьми утра до десяти вечера. На ночь они уходят к сочувствующим минчанам, которые приглашают переночевать. В понедельник к тюрьме поддержать Фурмановых пришла кандидат в президенты Светлана Тихановская. Обняла всех. Женщины вместе поплакали.

Муж Светланы Тихановской — за теми же стенами. Только не в камере, а в карцере. Сначала его туда поместили за паутину на потолке: плохо убрал в камере. Потом — якобы за то, что не побрился. Хотя в СИЗО никаких ограничений на усы с бородой или длину волос нет. Но Тихановский — особенный заключенный, к нему применяется индивидуальный подход. Так что из карцера его, судя по всему, никто освобождать не собирается.

Зато 27 июля в СИЗО специально к Тихановскому приехал выездной административный суд и оштрафовал его за нарушение правил дорожного движения. Согласно протоколу, 27 мая во время пикета в Могилеве Сергей Тихановский вышел на проезжую часть. 23 июля его уже судили за тот пикет в Могилеве — по видеосвязи из СИЗО. И присудили 15 суток ареста. А 1 июля суд в Гродно дал 15 суток за неподчинение требованиям сотрудника милиции. Получается, что даже если бы Тихановский не сидел сейчас в СИЗО по уголовному обвинению, он все равно отбывал бы бесконечные 15-суточные аресты до самой осени, как это происходит сейчас с Павлом Северинцем и другими активистами белорусской оппозиции.

К голодающим у СИЗО Фурмановым приходит не только Тихановская. Минчане, которые читают новости и ленты социальных сетей, узнают и приходят — приносят воду и просто говорят слова поддержки. А 28 июля, через два дня после начала голодовки, незнакомый Фурмановым человек пригнал к СИЗО на Володарского свой автодом — предоставил им в бессрочное пользование. Теперь они могут ночевать прямо возле тюрьмы.

Вообще солидарность — главное слово нынешнего лета в Беларуси.

Активность людей, которые выходят на пикеты Светланы Тихановской во всех городах Беларуси, независимо от того, присутствует ли там Светлана, — это и есть демонстрация солидарности: мы все хотим перемен, мы вместе, мы выходим и стоим плечом к плечу, и в нужный момент мы снова выйдем и встанем. Выходят, кстати, везде. Если Минск, Могилев, Гомель не удивишь многотысячными собраниями, то в маленьких городах вроде Докшиц, Лепеля, Глубокого, Речицы люди прежде никогда не выходили на улицы в таком количестве. В Глубоком, к примеру, на предвыборный пикет собралась тысяча человек. А все население Глубокого — 17 800. То есть почти шесть процентов жителей города пришли на пикет Светланы Тихановской. В Бобруйске она собрала стадион. Раньше это удавалось только футболистам. Витебчане шутили, что даже на «Славянский базар» по разнарядке никогда не собиралось столько народу, сколько на встречу с Тихановской. В Гомеле, родном городе Сергея Тихановского, на встречу пришли 10 тысяч человек. Именно там, кстати, появились и провокаторы с мегафонами, которые во время выступлений начинали кричать: «Почему доход скрыла? Зачем с обмана начинаешь?» Но мегафоны им быстро затыкали участники пикета.

Фото: EPA-EFE

Сама Светлана за эти дни здорово изменилась. В самом начале она пыталась справиться с ситуацией и просто решить, что теперь с этим делать, а после нескольких первых пикетов наконец поняла, что люди вокруг хотят смены власти. Встречи с избирателями чаще всего проходят в форме «свободного микрофона», и все желающие могут высказаться. К микрофону выстраиваются очереди, как раньше — к столу сборщика подписей. И все говорят об одном и том же: «Надоел! Уходи! Хватит!» Не услышать это невозможно. Вопрос в том, что с этим делать. И если сначала выступления Светланы были в достаточной степени примиренческими, а в своем первом выступлении по телевидению вместо Лукашенко она обвиняла правительство, то сейчас она стала намного смелее. Светлана Тихановская услышала людей и поняла, что по прихоти судьбы не просто замещает сидящего в тюрьме мужа, а находится в фокусе человеческих надежд на перемены. И эти надежды нужно оправдывать, и говорить нужно от имени людей, которые хотят перемен. А людей этих так много, что получается — от имени народа. Так что, когда на днях в эфире «Еврорадио» Светлану спросили, что бы она делала, если бы ей предложили сняться в обмен на освобождение мужа, ответ был неожиданным: «Вопрос уже не только в Сергее. Тем, что он выйдет, я осчастливлю двух человек — себя и его. Но миллионы людей, которые поверили Тихановским… Я должна думать, что предам каждого из них. Они мне поверили, что я пойду к победе, до конца. На данный момент я не обменяю мужа на семь млн избирателей».

28 июля Светлана Тихановская второй раз выступила по телевидению (в соответствии с белорусским избирательным законодательством кандидат в президенты имеет право на два получасовых выступления). Она снова использовала рефрен. Если в первом выступлении она повторяла «по телевизору вам никогда не расскажут, что…», то во втором несколько раз повторила «вас пугают, что…». Вместо непонятного «правительства» теперь Тихановская обвиняла власть: «Вас пугают, что, кроме действующей власти, никто не умеет управлять государством. На самом деле это действующая власть не умеет управлять государством так, чтобы люди жили, а не доживали до зарплаты, чтобы молодежь хотела остаться в стране. Есть много умных, талантливых, смелых и творческих людей, которых не пускают к управлению. Власть косит сено, собирает арбузы, перебирает картошку и занимается своим обогащением, пока половина бюджета содержится за счет частных компаний. Представьте себе, что у вашего ребенка в школе необразованный директор. Он не знает предметов, пишет с ошибками, приходит на работу пьяным, бьет школьников линейкой по пальцам, при этом получает баснословные деньги, не слушает жалобы родителей и вызывает милицию каждый раз, когда вы заводите разговор о новом директоре. Когда эта власть уйдет, Беларусь не станет бедной».

При этом Тихановская по-прежнему считает, что главной ее функцией после победы будет проведение честных выборов, в которых смогут принять участие все те, кто не может участвовать сейчас. И это ее главное предвыборное обещание. Его, кстати, легко выполнить.

Александр Лукашенко инспектирует военную часть в Минске. Фото: EPA-EFE

А кандидат, которого в народе называют «Саша три процента», объезжает военные части. За две недели он побывал в 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригаде, 5-й отдельной бригаде спецназа в Марьиной Горке и в части 3214 внутренних войск МВД. Это понятно: ему страшно. И везде он говорил о том, что нельзя допустить повторения 19 декабря 2010 года (день президентских выборов, когда на улицы вышли десятки тысяч протестующих) и что никакого майдана в Беларуси не будет. Рассказывал про боевиков, которые штурмовали дом правительства в 2010 году, и просил спецназовцев «не нянчиться» с демонстрантами. Те, в свою очередь, устроили для гостя представление — постановочный разгон акции протеста. А ему все равно страшно.

Ирина Халип

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