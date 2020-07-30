 

Мнение: “Серая зона” о ЧВК в Белоруссии

30.07.2020, 1:06, Разное

Канал "Серая Зона" сообщает, что задержанные в Белоруссии работают в ЧВК "МАР" https://vk.com/topic-125694898_39355147.
По их информации https://t.me/WarDonbass/19025, ехали транзитом через Белоруссию в Турцию, откуда должны были вылететь в Ливию, где у них был контракт с ПНС Ливии на охрану нефтяной инфраструктуры порта Зувара.

Согласно онлайн-табло минского аэропорта, рейсы в Турцию вполне себе осуществляются https://vp.by/avia-table-minsk.htm?d=departure (на сегодня рейсы в Анталью и Измир)

Кстати, резонный вопрос, если эта информация верна, не связана ли попытка поработать на стороне Турции и ПНС Ливии с тем, что произшло?
Особенно если учитывать тот факт, что ЧВК оперируют на стороне ЛНА и Хафтара.

Источник: Colonel Cassad





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