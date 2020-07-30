 

В Госдуме считают невозможным, чтобы россияне желали дестабилизации в Белоруссии

30.07.2020, 0:53, Разное

Российские граждане никогда не имели никаких претензий к Белоруссии и не могут желать дестабилизации обстановки в союзном государстве, заявили члены комитета Госдумы по обороне Владимир Богодухов и Юрий Швыткин.
Сегодня, 29 июня белорусские СМИ опубликовали материал о том, что под Минском и на юге страны были задержаны в общей сложности 33 человека, якобы из ЧВК «Вагнера». При том, что никакой официальной информации в российское посольство так и не поступало. Более того начали появляться слухи о том, что задержанные россияне оказались в стране незаконно и будто бы собирались дестабилизировать избирательный процесс.

Владимир Богодухов уверен, что произошедшее в Белоруссии – недоразумение, так как отношения между странами всегда были хорошими.
«Гражданин РФ не может незаконно находиться на территории Белоруссии. Я считаю, что российские граждане не могли приехать с целью дестабилизировать обстановку в Белоруссии», – подчеркнул парламентарий.

Депутат Юрий Швыткин отметил, что РФ никогда не была заинтересована в усугублении отношений с Белоруссией. И подчеркнул, что нельзя обвинять людей, не имея соответствующих доказательств.

«Безусловно, следственные действия в отношении граждан, в чем-либо подозреваемых, должны проводиться совместно с правоохранительными органами», — отметил народный избранник.

На данный момент российское посольство уже запросило информацию о задержании россиян у белорусской стороны.





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