Американские ИТ-гиганты обвинили во вмешательстве в американские выборы

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30.07.2020, 0:48, Новости дня

Члены правящей Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США обвинили крупнейшие американские технологические корпорации в попытке вмешательства в американские выборы, цензуре в отношении консерваторов и в подыгрывании Демократической партии.

«Я просто перейду к самой сути: большие технологические [компании] преследуют консерваторов. Это не подозрение. Это не предчувствие. Это факт», – сообщил республиканец Джим Джордан, выступая на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей, которые были посвящены борьбе с монополизмом американских корпораций, специализирующихся на работе в интернете, передает ТАСС.

Джордан привел многочисленные конкретные примеры, которые, по его словам, свидетельствовали о предвзятом отношении американских технологических корпораций к республиканцам. Он обрушился с критикой, в частности, на Google и Facebook. «И я даже не упоминаю про Twitter, который мы в действительности пригласили [на слушания], но вы, ребята, отказались», – сказал законодатель, обращаясь к своим коллегам из Демократической партии.

«До выборов [в США] остается 97 дней. Власть, которой обладают эти компании и которая позволяет влиять на происходящее в ходе этих выборов, <…> чрезвычайно важна», – сказал Джордан. На его взгляд, технологические гиганты «занимаются цензурой в отношении консерваторов» в США, «пытаются повлиять на выборы». «Если это не закончится, то должны быть последствия», – подчеркнул конгрессмен.

В свою очередь его коллега и однопартиец Мэтт Гетц прямо обвинил Google во вмешательстве в избирательные процессы в США в интересах демократов. «Я считаю, что в действительности ваша компания занимается вмешательством в выборы. И это не только моя точка зрения», – подчеркнул законодатель.

Директор Google Сундар Пичаи категорически отверг такую постановку вопроса. «При всем уважении я решительно не согласен с такой характеристикой. Мы не подходим к такой работе с какими бы то ни было политическими взглядами», – заверил Пичаи.

Ранее конгрессмен Дэвид Сисилини на слушаниях по антимонопольной политике заявил, что американские корпорации Amazon, Facebook, Apple и Google могут злоупотреблять властью посредством использования цифровой инфраструктуры для слежки за пользователями и потенциальными конкурентами, а также навязывания контрактов и сборов.

Напомним, в августе прошлого года стала известна работа, на которую ссылался президент США Дональд Трамп, говоря об «откровенной предвзятости» Google в пользу Хилари Клинтон в ходе президентских выборов 2016 года.





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