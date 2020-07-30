Times – Google продлил удалёнку для сотрудников на год

30.07.2020, 0:45, Новости дня

Google формально продлил удалённый режим для своих сотрудников до июля 2021 года. По словам гендиректора компании Сундара Пичаи, это решение позволит персоналу сбалансировать работу с заботой о себе и своих близких, пишет The Times.



Reuters

Google разрешил своим сотрудникам работать ещё один год из дома. Технологический гигант стал первой крупной компанией, которая формально продлила удалённый режим для своих сотрудников, которых по всему миру насчитывается 200 тыс. человек, пишет The Times.

Гендиректор Google Сундар Пичаи принял решение о продлении удалёнки на прошлой неделе после споров среди топ-менеджеров компании. На его мнение повлияли разговоры семейных сотрудников, которые сомневались, откроются ли школы их детей к тому времени, когда они вернутся на работу.

«Я знаю, что это было нелегко. Я надеюсь, что это обеспечит гибкость, необходимую вам, чтобы сбалансировать работу с заботой о себе и близких в течение следующих 12 месяцев», — написал Пичаи в своём письме для сотрудников.

Его объявление среди прочего касается 4,5 тыс. британских специалистов компании, которые получили возможность не посещать офис до июля 2021 года. Это решение подорвёт надежды Бориса Джонсона на то, что центры крупных городов вернутся к былой деловой активности и тем самым помогут оживить экономику Соединённого Королевства, отмечает издание.

Британский штат Google располагается в четырёх лондонских и одном манчестерском офисах вблизи крупных железнодорожных станций. Продолжение дистанционной работы персонала ударит по местным магазинам, пабам, кафе и ресторанам.

Ранее британский премьер-министр заявил, что правительственное предписание о «работе на дому» прекратит действовать 1 августа, чтобы экономика могла восстановиться после ущерба, нанесённого пандемией. Со следующего месяца люди смогут вернуться на рабочие места и им больше не нужно будет избегать общественного транспорта, заявил Джонсон.

Между тем решение от Google может подтолкнуть другие фирмы последовать его примеру. Глава Facebook Марк Цукерберг уже анонсировал в мае, что значительная часть сотрудников компании сможет работать в любом удобном для них месте. С аналогичным обещанием выступали и руководители Twitter, подчёркивает The Times.