Al Jazeera – Иран возмутил США обстрелом макета американского авианосца

30.07.2020, 0:45, Новости дня

На недавних морских манёврах иранский Корпус стражей Исламской революции отработал нападение на муляж американского авианосца. Учения вызвали недовольство ВМС США, представители которых обвинили Тегеран в «безответственном и безрассудном поведении», передаёт Al Jazeera.



Reuters

Накануне иранский Корпус стражей Исламской революции отработал нападение на реплику американского авианосца. Эти учения имели своей целью «припугнуть» Соединённые Штаты, пишет Al Jazeera.

Манёвры, получившие название «пророк Мухаммед 14-й», прошли рядом со стратегически важным Ормузским проливом, по которому проходит пятая часть всей добытой в мире нефти. В репортаже государственного телевидения с учений можно увидеть, как воздушные и морские силы КСИР готовятся к нападению вблизи юго-западного побережья страны.

Быстроходные катера скользили по воде в боевом порядке, а наземные войска стреляли из артиллерийских орудий. Затем с вертолёта была выпущена ракета, которая врезалась в борт фальшивого военного корабля, рассказывает издание.

Как отмечает Al Jazeera, иранские морские манёвры были организованы в период повышенной напряжённости между Тегераном и Вашингтоном. ВМС США осудили учения, назвав поведение Исламской республики «безответственным и безрассудным».

«Нам известно об иранских учениях, включающих атаку на макет судна, похожего на неподвижный авианосец, — сказала официальный представитель ВМС США Ребекка Ребарич. — Американский флот проводит оборонительные учения с нашими партнёрами в целях обеспечения безопасности на море в поддержку свободы судоходства; в то время как Иран устраивает наступательные учения, пытаясь запугивать и выкручивать руки».

Хотя на протяжении нескольких месяцев пандемия коронавируса продолжает изводить Иран и США, между странами нарастает конфронтация. В частности, из-за того, что Вашингтон настаивает на продлении многолетнего эмбарго ООН на поставки оружия Тегерану, срок действия которого истекает в октябре.

Учения состоялись спустя всего несколько дней после того, как Тегеран обвинил американские истребители в преследовании иранского коммерческого авиалайнера над Сирией. По словам властей Исламской республики, в результате инцидента получили ранения по меньшей мере четыре пассажира на борту самолёта Mahan Air, пилотам которого пришлось совершить экстренную посадку, чтобы избежать столкновения с авиацией США.

Отношения между Тегераном и Вашингтоном начали обостряться после того, как Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки с Ираном. Обе страны дважды оказывались на грани прямой конфронтации с июня 2019 года, когда гвардия сбила американский беспилотник в Персидском заливе.

Их враждебность усилилась после убийства американцами в Багдаде видного иранского военачальника Касема Сулеймани. Одно из последних столкновений произошло в середине апреля, когда США обвинили скоростные катера КСИР в том, что они досаждали американским военным кораблям в регионе.