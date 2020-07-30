Демократы представили проект избирательной платформы

30.07.2020, 0:44, Новости дня

В преддверии съезда партии Демократы представили проект своей избирательной платформы, утвердить которую намерены через несколько недель в Милуоки. Как изменились их взгляды на международную политику США за последние 4 года?

Над 80-страничным проектом политической программы Демократической партии работали совместно команды Джо Байдена и Берни Сандерса. Эти два кандидата получили больше всего голосов делегатов в борьбе за номинацию. По словам экспертов, тандем Сандерс-Байден, точно отражает внутренние процессы в Демократической партии, которые в свою очередь сказались на более прогрессивной, в сравнении с 2016 годом, внешней политике.

Так, например, в новой платформе демократы отказываются от многолетней поддержки военной операции в Йемене, проводимой силами коалиции под руководством Саудовской Аравии. Меняется и риторика в отношении России. Демократы всерьез пересмотрели свои традиционно умеренные взгляды еще в 2014, после начала кризиса в Украине. Последней каплей стало вмешательство Кремля в американские выборы.

«Вмешательство в американские выборы и особенные отношения Трампа и Путина привели к тому, что демократы – и приверженцы мягкого подхода в отношениях с Россией и те, кто поддерживал более жесткую линию – начали воспринимать Кремль как достаточно серьезную угрозу для американской политической системы и международных альянсов», – рассказал в интервью «Голосу Америки» профессор Джорджтаунского университета Дэниэл Нэксон.

Отдельно в тексте документа демократы критикуют Дональда Трампа за то, что его администрация не уделила должного внимания данным разведки о российских наемниках в Афганистане, а также за инициативу президента США вернуть Россию в «Большую семерку».

«Демократы вместе с нашими европейскими партнерами будут противодействовать российскому реваншизму, – говорится в тексте проекта платформы, – Мы не позволим Москве вмешиваться во внутренние дела демократических государств и подрывать наши силы».

Оппоненты Дональда Трампа обещают уверенно противостоять угрозам исходящим от Кремля, однако новой гонки вооружений ожидать не стоит. «США тратят в 13 раз больше на оборону, чем на дипломатию» – негодуют демократы и обещают снизить военные расходы. Впрочем, эксперты отмечают, что это предложение больше похоже на заигрывания с избирателями.

«У Палаты представителей Конгресса, которую контролируют демократы, была возможность проголосовать за сокращение военных расходов, пункт, который поддерживает прогрессивное крыло партии, но они этого не сделали. В платформе они обращаются к этой идее, чтобы сторонники Берни Сандерса проголосовали за Джо Байдена. Но среди руководства Демократической партии у этой идеи нет поддержки», – заявил в комментарии «Голосу Америки» научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу.

Среди других обещаний демократов – восстановить лидерство США в международных альянсах и возобновить отношения с Палестинской Автономией, которые фактически прекратились после того, как палестинцы отвергли план мирного урегулирования, разработанный администрацией Дональда Трампа.

Еще одно отличие от предыдущей платформы касается отношений с Китаем. В программе партии 2020 страна упоминается в три раза чаще, чем четыре года назад. И это, по мнению экспертов, во многом объясняется тоном, заданным администрацией Дональда Трампа.

«Демократы в вопросе Китая, в определенном смысле, вынуждены догонять республиканцев, ведь Трамп превратил Китай в одну из основных тем своей избирательной кампании», – отметил Даг Бэндоу.

Традиционно внешняя политика не является определяющим фактором для американских избирателей. А сами платформы – это, скорее, заявления о намерениях, нежели четко прописанная программа. Впрочем, определенные тенденции они все же фиксируют – как во внешней политике страны, так и во внутренних процессах в самих партиях.