 

К столице Беларуси стягивают военную технику – соцсети

30.07.2020, 0:42, Новости дня

В столицу Беларуси стягивают военных после того, как под Минском задержали 32 российских боевиков. Об этом 29 июля сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

“Сегодня мы получили несколько десятков сообщений о том, что в Минске и, соответственно, по Минску двигалось значительное количество техники с военными”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на сопровождающих машинах были номера Витебской области, а конечным пунктом колонны оказалась военная часть №5448 внутренних войск на столичной улице Маяковского.

Сотрудники группы “А” Комитета госбезопасности Беларуси и ОМОН МВД в Минском районе в ночь на 29 июля задержали 32 россиянина. Еще одного члена группы задержали на юге Беларуси. По данным белорусского государственного агентства БЕЛТА, все иностранцы являются членами ЧВК “Вагнер”. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники боевых действий на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов.

Посольство России в Беларуси получило уведомление от главного консульского управления белорусского МИД о задержании 32 россиян на территории страны.

Российский писатель и боевик Захар Прилепин, воевавший на стороне боевиков “ДНР” на Донбассе, сообщил, что среди задержанных наемников оказалось несколько человек из его “батальона”. По его словам, боевики не собирались дестабилизировать ситуацию в Беларуси. “Обычная история: хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела и никакая Белоруссия им не нужна”, – сказал Прилепин.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время срочного совещания с членами Совета безопасности заявил, что необходимо обратиться в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили ситуацию с российским боевиками ЧВК “Вагнер” в Беларуси.

Компания “Вагнер” намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти были в курсе этого, заявил российский военный корреспондент Семен Пегов. “Радио Свобода” считает, что точкой назначения группы был Судан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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