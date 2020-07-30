 

В МИД Украины считают, что предоставление безвиза Китаю не повлияет на отношения с другими странами

30.07.2020, 0:42, Новости дня

Предоставление безвизового режима въезда в Украину жителям Китая не повлияет на отношения с другими государствами. Об этом на запрос “Радио Свобода” сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В ведомстве отметили, что формирование и реализация визовой политики, в том числе введение визового либо безвизового режима для граждан иностранных государств, является суверенным правом каждого государства.

“В контексте вашего запроса не усматривается никакой взаимосвязи между указанным решением Украины и политикой других стран по КНР. Соответственно, данное решение не может иметь влияния на отношения Украины с другими странами”, – говорится в сообщении.

28 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №295/2020 “О временном введении безвизового режима для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью”.

Событие стало темой для серии фотожаб в соцсетях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / В Кремле заявили о «более важном» смысле увеличения НДФЛ для богатых

10.07 / Литва вслед за Латвией запретила вещание Russia Today

10.07 / Против Порошенко открыто еще четыре уголовных производства

09.07 / Лидер Косово собрался в Гаагу «на беседу» с международным судом

13.07 / Гейтс рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса

26.06 / Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от коронавируса

29.06 / Белый дом пригласил 8 законодателей на брифинг о вознаграждении талибов со стороны РФ

24.06 / По Красной площади прошли 13 расчетов армий мира

08.07 / Эксперт спрогнозировал рост ядерных сил Китая до уровня РФ и США

27.07 / Бутина впервые оказалась в российском женском СИЗО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска