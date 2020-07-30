США объявили о выводе из Германии трети из почти 35 тысяч своих военнослужащих

30.07.2020, 0:31, Разное

Глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе 11 900 американских военнослужащих, базирующихся в Германии, сообщают газета Sueddeutsche Zeitung и журнал Spiegel. Меру в июне анонсировал президент Дональд Трамп из-за того, что немцы так и не повысили свои военные расходы до предусмотренных в рамках НАТО 2% ВВП.

Всего там дислоцированы порядка 34,6 тысячи военных из США, еще около 15 тысяч в настоящий момент находятся в Германии временно в связи с разными учениями и в военных лагерях. 6400 военнослужащих из них вернут в Штаты, а еще 5400 направят в другие европейские страны, уточнил Эспер.

Как анонсировали источники канала CNN в Пентагоне, вывод войск займет «месяцы на планирование и годы на исполнение». Он затронет как армейские подразделения на базах в Баварии (в районе городов Фильзек, Графенвер и общины Вильдфлеккен), так и 52-ю эскадрилью истребителей ВВС с авиабазы НАТО у Шпангдалема в земле Рейнланд-Пфальц на западе страны.

В Германии все равно останется в несколько раз больше военных, чем в других европейских странах: в идущей следом по этому показателю Италии дислоцируются около 12,5 тысяч военных США, а в Великобритании 9,5 тысяч. Решение, несмотря на споры, оставить там больше 22 тысяч военнослужащих сотрудники Пентагона объясняли агентству Reuters продолжающимся «противостоянием с Россией».

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«Новая газета» в свою очередь обращала внимание, что, помимо недостаточного финансирования обороны, США и Германия в последние месяцы спорили из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Возможными поводами для ухудшения отношений двух стран могли стать и взаимная антипатия американского президента и канцлера Германии Меркель, а также предвыборная кампания Трампа, строящаяся на возвращении американских солдат домой.