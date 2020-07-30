Эксперты рассказали, как железнодорожные пути становятся скользкими из-за опавших листьев

30.07.2020, 0:25, Новости дня

Команде ученых удалось выяснить, почему железнодорожные пути становятся очень скользкими, когда на них падают листья.

Во время новой работы ученые смогли определить вещество, которое отвечает за появление черной скользкой массы на путях. По словам ученых, благодаря их исследованию эксплуатирующие дороги компании будут знать, какие деревья следует устранить. Каждую осень опавшие листья превращаются на железнодорожных путях в черную скользкую массу. Она становиться причиной снижения скорости поездов, а также опоздания пассажиров и грузов.

Во время нового исследования команда ученых решила воссоздать осенние условия в своих лабораториях. Как сообщает anonsens.ru, специалисты вымочили листья платана в воде, добавили к экстракту хлорид железа с целью получения смеси с растворенным металлом с железнодорожного пути. Этим раствором эксперты обработали металлические поверхности, которые стали очень скользкими. Обнаружилось, что такой эффект вызывает танин и необходимо максимально оградить пути от деревьев с высоким содержанием этого вещества.