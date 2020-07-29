 

NTD – Минобороны Германии научит собак обнаруживать коронавирус

29.07.2020, 23:40, Новости дня

Военные кинологи в Германии обучают служебных собак разных пород выявлять COVID-19 у людей. Животные не ощущают запаха самого вируса, однако способны почувствовать биохимические изменения в жидкостях организма заражённого человека, передаёт NTD.

В Германии служебные собаки учатся выявлять по запаху COVID-19 у людей. Их тренируют специалисты военной кинологической школы в Ульмене. 

Собаки не могут чувствовать запаха вируса, но способны определять биохимические изменения в жидкостях организма. Животному предлагают понюхать несколько образцов человеческой слюны. Если собака выявит заражённую коронавирусом жидкость, то получает вознаграждение.

Кинологическую школу посетила министр обороны Германии. Она одобрила новую военную программу и сказала, что впереди ещё много месяцев работы.

АННЕГРЕТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР, министр обороны Германии: Я хочу пояснить, что на некоторые вопросы ещё предстоит найти ответы — например, как научить собак отличать вирус от обычного гриппа или определять активную форму болезни.

В программе участвуют собаки разных пород. Вместе с дрессировщиками работают специалисты Ганноверской высшей ветеринарной школы.

Дата выхода в эфир 28 июля 2020 года. 





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