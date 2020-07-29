Rzeczpospolita – российской армии ничего не страшно, даже коронавирус

29.07.2020, 23:40, Новости дня

В период пандемии РФ всё-таки решила не проводить главные экономические мероприятия, которые демонстрировали значимость Москвы на международной арене, пишет Rzeczpospolitа. Однако, отмечает польское издание, отменить крупнейшие военные события и масштабные учения «Кавказ — 2020» она так и не решилась. Как заявил российский министр обороны, распространение инфекции не оказало существенного влияния на Вооруженные силы страны.



Reuters

Из-за эпидемии коронавируса в РФ пришлось отменить все основные экономические мероприятия, при помощи которых россиян убеждали в том, что несмотря на санкции и напряжённые отношения с Европой и США, с Москвой по прежнему считаются и хотят вести дела, пишет в издании Rzeczpospolitа польский журналист Руслан Сошин.

Он напоминает, что уже в феврале жертвой пандемии стал российский инвестиционный форум в Сочи, потом не состоялась Неделя Российского Бизнеса, Петербургский международный экономический форум, запланированный на начало июня, был перенесён на следующий год, а способствующий развитию Дальнего Востока Восточный экономический форум, не имеет малейших шансов состояться в конце августа, перечисляет автор.

«И только Министерство обороны РФ не боится коронавируса, в августе под Москвой начнется международный форум «Армия—2020», в котором в прошлом году приняло участие более миллиона человек», — не без доли сарказма отмечает журналист. «Ситуация, сложившаяся с распространением коронавирусной инфекции, в целом не оказала существенного влияния на Вооруженные силы», — заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Международный военно-технический форум «Армия» — это оплот российской пропаганды, где есть полигон рядом с озером, большой выставочный центр музей, посвященный Второй мировой войне. По словам организаторов, помимо ярмарки новейшего российского вооружения и военной техники, в ходе форума пройдут многочисленные конференции и дискуссии с участием иностранных гостей. В прошлом году Министерство обороны утверждало, что на форум были приглашены министры обороны из 133 стран, но в Москве пока не раскрывает информацию о том, кто принял приглашение, отмечает автор.

Форум будет представлять собой «свободную от Covid-19 зону», где каждый участник должен будет соблюдать дистанцию ​​в 1,5 метра, носить маску, и предоставить возможность измерить свою температуру на входе.

«Организатором этого всего выступает Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, они профессионалы. Они обязательно позаботятся о том, чтобы всё было безопасно», — уверяет издание Rzeczpospolitа профессор Алексей Подберёзкин из МГИМО. На полях форума во время одного из круглых столов он выступит с речью, в которой расскажет о военно-политической ситуации в мире. Он подчёркивает, что аудитория будет в себя включать «влиятельных российских политиков и военных».

«В настоящее время мы наблюдаем значительное ухудшение международной ситуации. К сожалению, я не вижу никакого оптимистичного решения, есть серьезные угрозы для безопасности России. Напряжение может вырасти к 2025 году», — говорит профессор. Он также признает, что во время форума состоятся «закрытые для иностранцев» панельные дискуссии, в ходе которых будут представлены новинки российской космической отрасли.

В этом году участники форума смогут восторгаться танковым биатлоном, который проходит в рамках Армейских международных игр, которые РФ также решила провести в этом году. В прошлом году в них приняли участие не только военные из союзных государств РФ в составе ОДКБ, но и из Китая, Венесуэлы, Кубы, Вьетнама и даже Зимбабве, перечисляет Руслан Сошин.

Однако именно учения «Кавказ — 2020», запланированные на сентябрь, станут крупнейшим военным событием в России. Предполагается, что это будут крупнейшие российские военные учения за последние годы. География учений не будет ограничиваться лишь российской частью Кавказа и другими южными регионами, но также охватит Крым.

«Это вызывает беспокойство Киева, и, по оценкам украинской разведки, во время этих учений на границе с Украиной окажется до 120 тысяч российских солдат, сотни самолётов и танков», — обращает внимание автор.

Впрочем, недавно сам президент страны Владимир Путин объявил внезапную проверку во всех частях Южного военного округа в рамках подготовки к масштабным учениям. А несколько дней назад в Санкт-Петербурге он участвовал в военно-морском параде, в ходе которого он пообещал новые корабли и гиперзвуковое оружие. Несколько недель назад была официально введена в эксплуатацию новейшая атомная подводная лодка стратегического назначения «Князь Владимир».

«Милитаризация страны происходит все интенсивнее, пропаганда усиливается. Это началось, когда Владимир Путин стал главой России. Он ориентируется на сильную армию и современные ракеты. Имперское мышление возрождается, люди хотят диктовать свою волю соседям. Чем раньше мы вернемся к советскому тоталитаризму, тем больше пропаганды создаст культ армии и служб безопасности», — говорит изданию Rzeczpospolitа директор «Левада-Центра» Лев Гудков. «Были такие опросы, результаты которых показали, что армия популярнее Путина. Пропаганда действует эффективно, появилось много военных телевизионных программ и даже отдельных телеканалов. Однако многие русские опасаются, что за словами и риторикой, стоит реальная подготовка к войне», — резюмировал он.