 

BI – большой нос стал причиной конфликта между кандидатами на пост сенатора от штата Джорджия

29.07.2020, 23:40, Новости дня

Демократ еврейского происхождения Джон Оссофф посчитал, что в рекламе его оппонента на выборах в сенат, республиканца Дэвида Пердью, его изобразили со слишком большим носом, пишет Business Insider. В то время как Пердью заверяет, что фото было искажено непреднамеренно, Оссофф настаивает, что это «самый старый антисемитский стереотип», и требует от республиканца извинений перед еврейским сообществом.


Reuters

Кандидат на пост сенатора США от Джорджии, демократ Джон Оссофф, обвинил действующего представителя штата в сенате, республиканца Дэвида Пердью в нападках с использованием антисемитских стереотипов, пишет Business Insider. 

 

Недовольство Оссоффа вызвала агитационная реклама Пердью на Facebook, на которой демократический кандидат еврейского происхождения изображён со слишком большим и длинным носом. По данным издания, помимо Оссоффа, в рекламном коллаже также оказалось фото лидера сенатского меньшинства демократа Чака Шумера — тоже еврея. В подписи под изображениями сказано: «Демократы пытаются купить Джорджию». 

 

Как напоминает Business Insider, изображение евреев с большими носами и утверждение, что они стремятся деньгами устраивать политические дела, относятся к известным антисемитским стереотипам. 

 

После возмущений Оссоффа Пердью удалил рекламу, появившуюся в сети 22 июля, и заявил, что увеличение носа было «непреднамеренным». «В процессе создания макета, которым занималась третья сторона, размер фото был изменён, при обработке использовались фильтры. Это, по всей видимости, и стало причиной непреднамеренной ошибки, исказившей изображение», — объяснил представитель избирательного штаба Пердью. По его словам, рекламу удалили во избежание дальнейших недоразумений и все, кто пытается доказать, что это не случайность, намеренно стремятся перечеркнуть достижения действующего сенатора в борьбе с антисемитизмом и другими формами ненависти. 

 

Однако три графических дизайнера заверили еврейский новостной сайт The Forward, первым осветивший инцидент, что на изображении нос Оссоффа был единственной частью его лица, подвергшейся каким-либо изменениям. 

 

Демократ, по всей видимости, заявлениям оппонента тоже не поверил. Оссофф потребовал от Пердью извинений перед еврейским сообществом Джорджии и написал в Twitter: «Это самый старый, самый очевидный и самый неоригинальный антисемитский стереотип в истории. Сенатор, никто не верит вашим отговоркам». 

 

— Jon Ossoff (@ossoff) July 28, 2020

 

 





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