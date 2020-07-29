 

Резников хочет привлечь Великобританию и США к переговорам по Донбассу

29.07.2020, 23:32, Новости дня

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что необходимо привлечь Великобританию и США к переговорному процессу по оккупированным территориям. Об этом он заявил в интервью НВ.

“Я отношусь положительно к этой идее, потому что существует одна история, о которой начали давно забывать. Это Будапештский меморандум, в котором подписантами в том числе являются Соединенные Штаты и Великобритания. Мне кажется, что как серьезные игроки на международной площадке, как стратегические партнеры Украины – было бы хорошо, если бы они могли присоединиться к переговорам и помочь Украине восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет в тех пределах, которые признаны международно”, – отметил Резников.

По его словам, нужно строить новую площадку для переговоров, на которых будут поднимать вопрос Крыма.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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