 

В Украине назначили ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет

29.07.2020, 23:32, Новости дня

В Украине назначили ежемесячное пособие в размере 685 грн одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина Украины.

“Установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн)”, – говорится в сообщении.

Помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года, сообщается в релизе.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Из них более 8,4 млн получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3166,53 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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