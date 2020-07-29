Мнение: Арабские буквы

29.07.2020, 23:25, Разное

Белорусское ТВ показало сюжет о задержании неких людей в камуфляже и соответствующей внешности, упирая на то, что речь идет о боевиках или сотрудниках неназванной ЧВК, прибывших для организации беспорядков или чего похуже в маленькой мирной Белоруссии.

На кадрах всплыла интересная деталь – страница с арабским текстом. Который точно не вписывается ни в какую версию, озвученную по белорусскому ТВ.

По всей видимости, через Белоруссию проходит один из транзитов переправки боевиков на фронты путинских войн в арабоязычных странах Ближнего Востока и Африки. Безусловно, без согласования с белорусской стороной такой транзитный коридор ни создать, ни использовать невозможно, а значит, белорусское ЧК прекрасно знало о "наемниках" и уж точно не опасалось с их стороны никакой активности на своей территории.

Видимо, дела у Лукашенко перед 9 августа идут крайне плохо несмотря на заявленную поддержку в 70 с лишним процентов. Расчет простой – с Кремлем мы как-то утрясем досадный инцидент, сейчас не до сантиментов, сами понимать должны. Вы тоже там в Хабаровске лепите горбатого не от хорошей жизни.