 

Лукашенко призывают разорвать Союзный договор с Москвой после задержания россиян

29.07.2020, 23:23, Разное

Объявив о задержании российских граждан, которых белорусские власти поспешили отнесли к ЧВК Вагнера, Минск бросает серьезный вызов Москве. Об этом пишет портал “Солидарность”.

Но некоторые представленные белорусскими властями факты вызывают удивление, отметили журналисты. Например, то, что несколько десятков мужчин были одеты в стиле милитари – далеко не лучшая маскировка для тех, кто приехал совершать диверсии.

Вместе с тем журналисты полагают, что за последние годы уровень российских спецслужб сильно упал. Поэтому описанный властями Белоруссии сюжет может оказаться реальным, полагают местные СМИ.

В таком случае отправку бойцов ЧВК можно считать актом объявления войны Белоруссии, считает “Солидарность”. Журналисты призывают власти республики в жестким мерам, вплоть до разрыв договора о создании Союзного государства, подписанного в 1999 году.

Информация о задержании 32 сотрудников российской частной военной компании появилась в среду, 29 июля. Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА) причислило их к участникам известной ЧВК Вагнера.

После этого президент Александр Лукашенко провел срочное совещание с Советом безопасности республики. Он потребовал обратиться за разъяснениями к России. При этом он заявил, что в Минске не намерены “опорочить близкую страну”.

Доклад силовиков Лукашенко о задержании бойцов ЧВК "Вагнер".

– Это абсолютно точно Вагнер ?
– Да pic.twitter.com/nQc0Nr0nrU

— Пopтфель Мuнuстра (@MoskRussia) July 29, 2020

Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко столкнулся с сильным сопротивлением оппозиции. Во время посещения воинских частей глава государства предупредил, что ситуацию в республике попытаются дестабилизировать извне.





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