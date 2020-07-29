Эксперт объяснил вывод войск США из Германии в Италию и Бельгию, а не Польшу

29.07.2020, 23:16, Новости дня

Американские войска действительно могут оказаться в Польше, но не сразу. Их передислокация в другие страны Европы станет элементом долгого торга с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Злобин. Так он прокомментировал решение Пентагона направить выводимые из ФРГ войска не в Польшу, как обещал президент Трамп, а в Бельгию и Италию.

«Италия и Бельгия – это не окончательные места дислокации выводимых из ФРГ войск. В рамках Европы американцы могут перебрасывать свои войска много раз в зависимости от того, насколько готова логистика, где можно разместить военных», – сказал президент американского Центра глобальных интересов Николай Злобин.

Перевод войск в Польшу возможен, но подобное приближение к российской границе «может быть аргументом в дискуссиях с Москвой». «Зачем сразу с козырей ходить? Это еще не конец данной истории. Вывод американских войск из Германии будет довольно длительным. В конце концов эти войска могут оказаться в Польше и в Прибалтике, и даже на Украине. Все зависит от того, как американцы увидят свои возможности и свое визави с Россией», – подытожил эксперт.

Напомним, в конце июня президент США Дональд Трамп на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой пообещал, что перебросит часть размещенных в Германии войск в Польшу.

В среду министр обороны США Марк Эспер сообщил, что выводит из Германии 11,9 тыс. военных. Из них около 6,4 тыс. вернутся домой, а порядка 5,6 тыс. будут направлены в Италию и Бельгию. При этом он не исключил, что в будущем Пентагон действительно может разместить дополнительные силы в Польше и в соседних странах Балтии – поближе к границам РФ для ее «сдерживания».



