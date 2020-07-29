Прибор с радиоактивным элементом похищен в столице Эквадора

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29.07.2020, 23:16, Новости дня

Министерство энергетики и невозобновляемых природных ресурсов Эквадора сообщило о краже в окрестностях столицы республики Кито радиоизотопного плотномера.

«28 июля около 12.30, предположительно на участке дороге ведущей из Пифо [пригород столицы Эквадора] в Кито, был украден радиоизотопный плотномер, принадлежащий Владимиру А.», – приводит текст сообщения ведомства ТАСС.

Минэнерго Эквадора предупреждает, что устройство содержит два радиоактивных элемента, которые в случае неправильного использования прибора могут представлять опасность для окружающей среды и здоровья человека. «Важно соблюдать минимальную дистанцию в 10 метров от устройства», – предупреждают в ведомстве.

Отмечается, что плотномер не представляет коммерческой ценности, а его использование возможно только с разрешения соответствующих контролирующих органов. В случае обнаружения граждан просят незамедлительно сообщить об этом в службу спасения и не пытаться вскрыть корпус устройства.

По факту происшествия начато расследование.

Напомним, в феврале 2018 года в Мексике похитили контейнер с радиоактивными материалами. Еще один аналогичный случай произошел в этой стране в апреле 2017 года. Подобные инциденты происходили в Мексике также в 2016 и в 2015 годах.





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