Политика: Лукашенко вовлек в предвыборную кампанию защитников Донбасса

29.07.2020, 22:53, Разное

В среду КГБ Белоруссии сообщил о задержании 33 россиян. Все они якобы сотрудники ЧВК, прибывшие в Минск для дестабилизации обстановки. Половина из них принимала участие в боевых действиях в Донбассе на стороне непризнанных республик. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов РФ и Украины в МИД стало понятно – есть риск их выдачи Киеву.

В среду днем власти Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, якобы готовившихся дестабилизировать обстановку в республике. Задержанных, чьи личные данные уже вскоре были опубликованы в Сети, КГБ Белоруссии объявил боевиками из частной военной компании (ЧВК) Вагнер. В кадры оперативной съемки ареста попали личные вещи россиян: паспорта, телефоны, банковские карты, презервативы, а также деньги – доллары США и суданские фунты. Кроме этого была показана форма задержанных – впрочем, это обычный камуфляж.

Как стало известно позже, 32 россиянина были схвачены в одном из санаториев в окрестностях Минска, и еще один – на юге республики, в городе Калинковичи Гомельской области.

По словам белорусских силовиков, они получили информацию о прибытии «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Следственный комитет Белоруссии начал проверку задержанных. Если верить официальным данным, группа из 32 человек прибыла в Минск в ночь на 25 июля и заселилась в одну из столичных гостиниц. Россияне покинули отель в понедельник и перебрались в санаторий «Белорусочка» Минского района, где позднее и были взяты под стражу.

«Белорусочка» расположена на берегу водохранилища Дрозды, в четырех километрах от Минска. Одна из отдыхающих рассказала изданию TUT.BY, что задержанным на вид до 40 лет, спортивного телосложения. «Вели себя тихо. Днем качались на площадке. Вчера дискотека была, и женщины очень ждали, что они придут потанцевать», – призналась отдыхающая.

В списке задержанных оказались бывшие бойцы батальона писателя Захара Прилепина, воевавшего в Донбассе. «Но то, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР – воюют не только там, давно известно», – подтвердил сам Прилепин в своем Telegram-канале, добавив, что «выезжают они и в Сирию, и в иные теплые воюющие страны».

Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo пишет со ссылкой на источники в спецслужбах о том, что Минск использовался вагнеровцами как перевалочный пункт для переброски в другие страны – преимущественно африканские. «Естественно белорусские спецслужбы были заранее в курсе и предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный режим в период пандемии переброски наших бойцов на восточные фронты», – говорится в сообщении.

При этом президент Лукашенко «конечно, был в курсе о том, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают». «Теперь главный вопрос – зачем было сейчас втыкать нож в спину соседу?», – риторически спрашивает Пегов.

Этой же версии придерживается эксперт Российского совета по международным делам, военный аналитик Кирилл Семенов. «Если брать в расчет необходимость поддерживать деятельность ЧВК Вагнера в Африке, доставлять подкрепление и, наоборот, возвращать оттуда людей, то допущение, что территория Белоруссии использовалась как своеобразный хаб, вполне возможно», – сказал Семенов газете ВЗГЛЯД.

«Пока в РФ были закрыты границы в связи с коронавирусом, вполне возможно, что и ЧВК Вагнера вынужденно использовали такой вариант». «В предыдущие месяцы неоднократно возникали разногласия между Москвой и Минском. Не исключено, что Лукашенко решил использовать ЧВК Вагнера с целью подать некий сигнал. Может, не всей России, а отдельным представителям российской элиты. Сложно сказать, кому именно», – заключил Семенов. В том, что бойцов подставили, уверен и бывший премьер-министр ЛНР, политолог Марат Баширов.

«Пушечное мясо, как пишут в романах. К выборам в Белоруссии они отношения не имеют и не намеревались иметь.

Но, факт остается фактом – задержаны 33 россиянина, похожих на военных, и часть из которых имеют отношение к Донбассу», – пишет Баширов в своем Telegram-канале.

Эксперт не исключает, что Киев сделает запрос об их выдаче «и Батька подвесит его до окончания своих выборов, а потом передаст россиян обратно в Россию». Кстати, бывший глава МИД Украины Павел Климкин уже призвал передать задержанных Киеву. Как пишет экс-министр в Twitter, их можно использовать для обмена на украинских пленных.

Отметим, что в базе украинского сайта «Миротворец» некоторые из задержанных указаны как «внештатные сотрудники ГРУ РФ из ЧВК Вагнера», другие – в качестве силовиков ДНР. Как уточняет издание «Наша Нива», одним из задержанных оказался 42-летний Андрей Бакунович, который воевал в Донбассе, возглавляя там снайперскую группу. Именно он и был арестован отдельно от других – у себя дома, в Калинковичах Гомельской области. По словам его матери, сын «спокойно проводил время» с женой и детьми, а около пяти утра его задержали силовики. «Забрали и увезли в Минск», – рассказала женщина.

Другой арестованный Геннадий Фетисов, как упоминает украинская пресса, родился и прожил всю жизнь в Донецке, то есть, вероятнее всего, Киев по-прежнему считает его своим гражданином.

Как полагают аналитики, тема Вагнера использована Минском явно из расчета на сочувственную реакцию Запада. «Для Запада тема российских ЧВК – как красная тряпка. Лукашенко, вероятно, рассчитывает на то, что сработает условный рефлекс – кто против Вагнера, тот с нами», – пишет Telegram-канал «Россия в глобальной политике».

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш уверен, что произошедшее не может быть ничем кроме как провокацией, причем топорно организованной: «Все слишком напоминает анекдот о том, как Штирлиц шел по Берлину и ничто не выдавало в нем шпиона, кроме буденовки на голове и парашюта за спиной». Коктыш предполагает, что задержанные, хоть и могли иметь отношение к ЧВК, вероятнее всего были использованы «в темную».

«Вопрос лишь в том, в чьих интересах? РФ это невыгодно: такие действия не укладываются в ее официальную доктрину. От нынешнего расклада сил в Белоруссии РФ в выигрыше. После того как прозападные силы в Белоруссии были фактически разгромлены, нарушать баланс Москве невыгодно», – сказал Коктыш газете ВЗГЛЯД.

«Арест может быть попыткой белорусских политтехнологов создать ситуацию, которая легитимизирует для властей применение жестких мер и даже введение режима чрезвычайного положения», – полагает Коктыш. В пользу этой версии может свидетельствовать тот факт, что популярный блогер Максим Шабуцкий с недавних пор начал призывать на своем Youtube-канале белорусов вступать в «штурмовые батальоны» националистического толка, напомнил эксперт.

«Лукашенко все свои избирательные кампании проводит в режиме войны. Каждой его кампании нужен образ врага. В этот раз образ врага оказался связан с Москвой», – сообщил в интервью газете ВЗГЛЯД бывший лидер Объединенной гражданской партии, белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько. Так он прокомментировал арест в Минске группы россиян, которых КГБ Белоруссии обвиняет в подготовке «дестабилизации» страны.

«Образ врага каждый раз помогал президенту убедить часть избирателей, что без Лукашенко с этим врагом справиться нельзя. В роли этого врага побывали уже все – и предприниматели, и профсоюзы, и оппозиция, и Запад. В этот раз образ врага оказался связан с Москвой», – отметил Лебедько.

В последнее время Лукашенко появляется на публике в камуфляже, в образе лидера, который защищает суверенитет государства, посещает воинские части. То есть ему надо создать ощущение угрозы для этого суверенитета, отметил Лебедько.

Как раз будучи в минувшие выходные в бригаде спецназа, он и сообщил о том, что в Белоруссию прибыли «бандиты из иностранных ЧВК» для свержения власти, напомнил оппозиционер. «И ситуация с арестованными «вагнеровцами» органично вписывается» в эту стратегию», – подытожил он. Не исключено, что решение об аресте россиян в тот момент уже было принято.

В среду вечером Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза, по итогам которого велел обратиться к российским властям за разъяснениями. «Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения», – сообщил президент, который назвал случившееся «чрезвычайным происшествием».

А госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков после совещания заявил, что будут вызваны послы не только России, но и Украины. «Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек – это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу», – отметил Равков. Он также добавил, что «оперативное прикрытие» на российской границе будет усилено.

Тем временем посольство РФ уже пообещало запросить у компетентных органов в Минске данные о задержании россиян.