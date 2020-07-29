 

Глава ФРС заявил о значительном влиянии пандемии на инфляцию в США

29.07.2020, 22:48, Новости дня

Пандемия оказала серьезное воздействие на уровень инфляции в Соединенных Штатах, сообщил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

«Пандемия также оставила значительный след на [уровне] инфляции. В отношении некоторых товаров, в том числе продуктов питания, ограничения в сфере предложения привели к заметному росту цен, что увеличило нагрузку для тех, кто столкнулся с потерей дохода. В широком смысле более низкий спрос, особенно в таких секторах экономики, как туризм, гостиничный бизнес, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии, сдерживал потребительские цены, и общая инфляция [сейчас] намного ниже нашей цели в 2%», – приводит слова главы ФРС ТАСС.

Напомним, в середине мая глава минфина США предупредил об угрозе разрушения американской экономики.

В первом квартале 2020 года ВВП США сократился на 4,8% в годовом выражении. При этом квартальное снижение ВВП США назвали «прелюдией» к основному удару по американской экономике. По итогам второго квартала Штатам предсказали потерю 32% ВВП.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус толкает американскую экономику в пропасть.





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